Theo hãng thông tấn WANA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 18/4 đã thông báo áp đặt lại các biện pháp phong tỏa tại eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Tehran mở cửa tuyến hàng hải này không đồng nghĩa với việc Washington chấm dứt "phong tỏa hải quân".

"Dựa trên cơ sở đàm phán trước đó, Iran đã đồng ý cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz một cách có kiểm soát. Tuy vậy, Mỹ lại tiếp tục hành xử thiếu thiện chí khi thực hiện những hành vi 'chiếm đoạt trên biển' dưới danh nghĩa phong tỏa hải quân. Vì lẽ đó, chúng tôi đã thiết lập lại cơ chế kiểm soát ban đầu ở Hormuz", phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết.

Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ông Al-Anbiya nhấn mạnh chừng nào chính quyền Mỹ chưa chấm dứt các hoạt động can thiệp và chưa bảo đảm quyền tự do đi lại cho tàu thuyền ra vào các cảng Iran, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa chặt chẽ.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump thông báo Mỹ sẽ duy trì phong tỏa hải quân với các cảng của Iran và sẽ chỉ dỡ bỏ khi Tehran đạt được một thỏa thuận tốt với Washington, bao gồm cả vấn đề chương trình hạt nhân.

Theo trang theo dõi hàng hải dân sự Marine Traffic, có khoảng 20 tàu hàng đã di chuyển về phía eo biển Hormuz tối 17/4 sau khi Iran thông báo mở cửa tuyến hàng hải này. Tuy vậy, phần lớn các tàu đã nhanh chóng dừng lại, thậm chí một số tàu còn quay đầu không rõ lý do.