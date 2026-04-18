Hãng tin BBC dẫn tin từ Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho hay một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz báo cáo đã bị 2 tàu chiến của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn. Vụ việc xảy ra cách Oman 20 hải lý về phía đông bắc. Theo UKMTO, tàu chở dầu và thủy thủ đoàn đều an toàn.

Trong một diễn biến riêng rẽ, 3 nguồn tin kể ít nhất 2 tàu thương mại đã trúng hỏa lực khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Vị trí trúng đạn chưa được xác định rõ.

Liên quan tới tình hình ở eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã buộc 23 tàu phải quay đầu gần tuyến đường biển trọng yếu này kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran được thiết lập.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM viết lực lượng Mỹ vẫn đang thực thi lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 13/4.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu mở chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 28/2. Khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển này mỗi ngày và tình trạng bất ổn gia tăng đã đẩy giá dầu cũng như chi phí vận chuyển và bảo hiểm lên cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran sẽ “duy trì hiệu lực toàn diện” cho đến khi “giao dịch với Iran hoàn tất 100%”, ám chỉ khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết.