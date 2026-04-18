Kênh Iran International ngày 18/4 trích dẫn lời một đại diện của IRGC cho hay: "Việc mở cửa eo biển Hormuz thực chất đi kèm 3 điều kiện: chỉ áp dụng cho tàu thương mại; cấm tàu quân sự và tàu cũng như hàng hóa không được liên quan đến các quốc gia bị coi là thù địch. Ngoài ra, các tàu phải đi theo tuyến do Iran chỉ định và phối hợp với lực lượng kiểm soát của nước này".

Hãng thông tấn Tasnim trước đó đã có động thái thể hiện sự không hài lòng với tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Araghchi, cho rằng tuyên bố này "thiếu thông tin thống nhất và tạo ra sự mơ hồ về việc mở lại eo biển".

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran Mehr cho rằng tuyên bố của ông Araghchi "đã tạo ra cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump phóng đại tình hình thực tế".

Một tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

"Các cuộc đàm phán liên quan đến ngừng bắn không chỉ do Bộ Ngoại giao xử lý, nên trách nhiệm giải thích cần phải được thống nhất với Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran", Mehr bình luận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 17/4, ông Araghchi viết: "Việc đi lại qua eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại sẽ được mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon".

Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia Iran Ebrahim Rezaei ngày 18/4 tuyên bố Tehran sẽ không áp dụng các loại phí truyền thông với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Tuy vậy, Quốc hội Iran đang soạn thảo luật mới về một khoản phí "đảm bảo an ninh eo biển", đồng thời yêu cầu mọi hoạt động qua lại phải có sự phối hợp với Tehran.

Ông Trump cảnh báo khả năng nối lại chiến dịch không kích Iran

Theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Trump ngày 17/4 đã cảnh báo về khả năng Washington chấm dứt lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran nếu một thỏa thuận dài hạn để kết thúc xung đột không được ký kết trước ngày 22/4.

"Có thể chúng tôi sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần, nhưng các lệnh phong tỏa hàng hải vẫn sẽ được duy trì. Nếu không thể đạt được một thỏa thuận tốt, chúng tôi có thể không kích trở lại", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng nói với các phóng viên rằng có một số thông tin tích cực liên quan đến Iran, nhưng từ chối tiết lộ thêm. Phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo ở Pakistan vào ngày 20/4.