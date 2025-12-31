Chiều 31/12, tình trạng giao thông ùn ứ nghiêm trọng diễn ra tại nhiều điểm nóng của TPHCM, đặc biệt là khu vực nút giao An Phú và các tuyến đường quanh sân bay.

Lúc 16h, mật độ phương tiện tại khu vực nút giao An Phú, cửa ngõ dẫn lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đã rơi vào tình trạng vô cùng đông đúc.

Do dự án xây dựng nút giao đang trong giai đoạn thi công nước rút, các rào chắn bóp nghẹt diện tích mặt đường, khiến dòng xe từ hướng đường Mai Chí Thọ và Lương Định Của đổ về đây bị "chôn chân" tại chỗ.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét, trong khi dòng xe máy len lỏi giữa các kẽ hở cạnh công trường bụi bặm.

Anh Minh Tú (ngụ phường Bến Thành) chia sẻ: "Tôi xin về sớm 30 phút để đưa cả nhà đi Đà Lạt, nhưng kẹt xe ở An Phú gần 1 giờ đồng hồ vẫn chưa lên được cao tốc. Rào chắn thi công chiếm gần hết mặt đường nên vào giờ cao điểm này việc đi lại rất vất vả".

Tình trạng giao thông trên các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Phan Đình Giót, Bạch Đằng, Cộng Hòa, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa cũng không khá khẩm hơn.

Lượng người đổ về sân bay tăng đột biến khiến giao thông luôn căng thẳng. Xe taxi và xe công nghệ nối đuôi nhau kéo dài trên đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Tương tự, tại các tuyến đường quanh khu vực Bến xe Miền Đông cũ, dù nhiều tuyến xe khách đã chuyển về bến mới nhưng lưu lượng phương tiện đi qua trục đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn rất lớn. Các xe khách ra vào bến kết hợp với lượng lớn người dân di chuyển về hướng cầu Bình Triệu khiến giao thông qua khu vực này thường xuyên bị xung đột, ùn ứ cục bộ.

Cuối buổi chiều, cửa ngõ phía Tây thành phố, khu vực Quốc lộ 1A và vòng xoay An Lạc, dòng người đi xe máy về các tỉnh miền Tây bắt đầu đông dần.

Bên trong Bến xe Miền Tây, càng về chiều tối càng đông đúc hành khách đổ về.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM phải huy động 100% quân số đứng chốt tại các giao lộ trọng điểm để điều tiết, phân luồng giao thông. Dự báo, tình trạng giao thông có thể vẫn căng thẳng cho đến khuya ngày 31/12 và sáng sớm ngày 1/1/2026.