Sáng ngày 1/1/2026, đường phố TPHCM thông thoáng hơn thường lệ. Hình ảnh được ghi nhận tại vòng xoay Điện Biên Phủ lúc 7h.

Trên các con đường ở trung tâm thành phố, lượng phương tiện di chuyển ít hơn mọi ngày. Những người đạp xe, chạy bộ thong thả tận hưởng không gian thoáng đãng, yên bình đầu năm mới.

Trời se lạnh, nắng vàng ươm đẹp nao lòng trên đường Trường Sa.

Cô Đông cùng bạn bè hẹn nhau tập thể dục và chụp ảnh kỷ niệm ngày đầu năm mới. Tất cả mọi người đều vui vẻ, tận hưởng không khí trong lành và mong chờ một năm mới thuận lợi, bình an.

Người dân đạp xe ngang qua Nhà thờ Đức Bà.

Ngày đầu năm mới, Trúc Phương (phường Thủ Đức) và bạn dậy từ 6h để đi uống cà phê bệt, trò chuyện tại công viên 30/4 (phường Sài Gòn).

Những con ngõ rợp bóng cờ đỏ sao vàng tô điểm thêm sức sống mới cho thành phố. Từ lâu, việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành thói quen mỗi dịp lễ, Tết của người dân.

Cô Trần Thị Tuyết (phường Thạnh Mỹ Tây) treo những lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn trước cửa hàng với mong muốn tô điểm thêm vẻ đẹp và tình yêu quê hương đất nước.

Gần đó, một gian hàng bán báo, lịch năm mới có nhiều khách ghé mua.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày là dịp để người dân tạm gác lại nhịp sống bận rộn, dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn bên gia đình. Đây cũng là khoảng lặng cần thiết để mỗi người chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng và kế hoạch mới.