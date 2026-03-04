Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 đã yêu cầu Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (USIDFC) cung cấp "bảo hiểm và bảo lãnh" cho tàu thuyền di chuyển ở Vùng Vịnh, đồng thời cân nhắc khả năng điều động hải quân Mỹ để hộ tống.
"Tôi đã yêu cầu USIDFC cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh cho an ninh tài chính của tất cả hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là năng lượng đi qua Vùng Vịnh. Chính sách này áp dụng cho mọi hãng vận tải biển, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu cần thiết, hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz", ông Trump cho biết.
Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy năng lượng cho thế giới bất kể điều gì xảy ra. Bên cạnh đó, ông Trump cũng thông báo về một đợt không kích mới nhắm vào ban lãnh đạo của Iran trong ngày 3/3, khẳng định mức độ ảnh hưởng "khá đáng kể". Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể những nhân vật nào bị nhắm mục tiêu hoặc có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạt nhân Iran
Theo hãng tin CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 thông báo đã phá hủy một cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, qua đó loại bỏ một thành phần then chốt trong năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.
"Iran bắt đầu sử dụng khu phức hợp Minzadehei ở phía đông bắc Tehran sau khi các cơ sở hạt nhân khác bị hư hại trong chiến dịch không kích hồi tháng 6 năm ngoái. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các nhà khoa học hạt nhân của Tehran để tìm kiếm mục tiêu", IDF cho biết.
Cùng ngày, IDF cũng đăng tải một đoạn video để thông báo về việc phá hủy khoảng 300 bệ phóng tên lửa của Iran trong 24 giờ qua.
Israel bắn phá hàng trăm bệ phóng tên lửa của Iran. Video: RT