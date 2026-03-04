Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 đã yêu cầu Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (USIDFC) cung cấp "bảo hiểm và bảo lãnh" cho tàu thuyền di chuyển ở Vùng Vịnh, đồng thời cân nhắc khả năng điều động hải quân Mỹ để hộ tống.

"Tôi đã yêu cầu USIDFC cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh cho an ninh tài chính của tất cả hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là năng lượng đi qua Vùng Vịnh. Chính sách này áp dụng cho mọi hãng vận tải biển, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu cần thiết, hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy năng lượng cho thế giới bất kể điều gì xảy ra. Bên cạnh đó, ông Trump cũng thông báo về một đợt không kích mới nhắm vào ban lãnh đạo của Iran trong ngày 3/3, khẳng định mức độ ảnh hưởng "khá đáng kể". Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể những nhân vật nào bị nhắm mục tiêu hoặc có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.