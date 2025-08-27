Ở giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, Việt Nam thắp ngọn lửa bản lĩnh, chinh phục khán giả quốc tế và gieo niềm tin cho người hâm mộ nước nhà.
Kết quả bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 27/8
|
NGÀY
|
GIỜ
|
BẢNG
|
ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|
ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|
27/08
|
16h00
|
E
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Canada
|
27/08
|
16h00
|
F
|
Colombia
|
Mexico
|
27/08
|
17h00
|
H
|
Nhật Bản
|
Serbia
|
27/08
|
17h00
|
G
|Việt Nam
|Kenya
|
27/08
|
19h30
|
E
|
Bulgaria
|
Tây Ban Nha
|
27/08
|
19h30
|
F
|
Trung Quốc
|
CH Dominica
|
27/08
|
20h30
|
H
|
Ukraine
|
Cameroon
|
27/08
|
20h30
|
G
|
Ba Lan
|
Đức
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Đức, qua đó hết cơ hội đi tiếp ở Giải vô địch thế giới 2025.
ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó giành vé vào vòng 1/8 giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 trước một lượt đấu.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước ra sân chơi thế giới với hình ảnh kiêu hãnh, dù thua trận nhưng chiến thắng trái tim.