Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân khấu lớn nhất của bóng chuyền thế giới, các cô gái Việt Nam đã viết nên một chương nhỏ nhưng giàu cảm xúc.

Trận mở màn trước Ba Lan – đội hạng 3 thế giới – khởi đầu bằng những pha bóng dũng cảm và kết thúc bằng thất bại 1-3, nhưng đọng lại trong lòng người hâm mộ là tinh thần bất khuất và khát khao không chịu buông xuôi.

Thanh Thúy thi đấu bền bỉ. Ảnh: Volleyball World

Ngay từ pha bóng đầu tiên, khi Lâm Oanh tung quả phát bóng ăn điểm trực tiếp, cả khán đài như vỡ òa. Đó không chỉ là một điểm số, mà là tuyên ngôn đầy kiêu hãnh: Việt Nam không đến đây để làm kẻ ngoài cuộc.

Và rồi, với từng pha phối hợp nhịp nhàng, với những cú đập cháy lưới của Vi Thị Như Quỳnh, sự bền bỉ của Trần Thị Thanh Thúy và Kiều Trinh trên mũi tấn công, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã khiến Ba Lan phải toát mồ hôi trong set đầu tiên.

Chiến thắng 25-23 vừa là trang sử mới, vừa như món quà nhỏ dành cho tất cả người hâm mộ từng chờ đợi giấc mơ World Championship của bóng chuyền Việt Nam.

Như Quỳnh chinh phục khán giả châu Á và thế giới với những pha đập bóng mạnh mẽ. Ảnh: Volleyball World

Những set sau, đẳng cấp và thể hình vượt trội của đối thủ khiến Việt Nam dần hụt hơi. Nhưng tuyệt vời thay, càng khó khăn, các cô gái càng để lại nhiều khoảnh khắc khiến người xem rưng rưng.

Libero Khánh Đang lăn xả cứu từng quả bóng sát sàn, đôi tay bé nhỏ ấy như níu giữ hy vọng cho cả đội.

Rồi những cú ra tay mạnh mẽ của Bích Thủy, Kiều Trinh dẫu nhiều lần bị chắn lại, vẫn cho thấy sự kiêu hãnh: “chúng tôi ở đây, đại diện cho tinh thần Việt Nam, và chúng tôi chiến đấu đến giây cuối cùng”.

Nụ cười rạng rỡ của những cô gái vàng với khoảnh khắc lịch sử. Ảnh: Volleyball World

Set 4, khi Việt Nam dẫn trước 6-1 rồi 7-3, trái tim của người yêu bóng chuyền Việt như muốn nổ tung.

Dù sau đó không thể giữ lợi thế, nhưng từng pha bóng, từng nụ cười, từng ánh mắt quyết liệt của các cô gái như một khúc ca đẹp về lòng tự trọng và niềm tin.

Ngày mai, có thể họ còn thua nữa khi đối đầu với Đức (17h ngày 25/8), có thể chặng đường giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 này chưa có phép màu.

Thanh Thúy và các đồng đội cho thấy sức mạnh tinh thần Việt Nam. Ảnh: Volleyball World

Nhưng chỉ riêng màn ra mắt vừa rồi, khi nhìn những cô gái trẻ trung đứng hiên ngang trước dãy tường chắn cao lớn của Ba Lan, người hâm mộ đã thấy một điều quý giá: tinh thần không lùi bước.

Biết đâu, từ những giọt mồ hôi này, từ những set thua tưởng chừng chát đắng này, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ viết nên một tương lai rực rỡ hơn.

Đó không chỉ là thể thao, mà còn là tình yêu, là niềm tự hào. Các cô gái, dù thua trận, vẫn chiến thắng trong trái tim người Việt Nam.