Ở set 1, các cô gái áo đỏ nhập cuộc hứng khởi, nhiều thời điểm bám sát đối thủ. Tuy nhiên, từ mốc điểm 15 trở đi, ĐT Đức gia tăng sức ép với những pha tấn công biên mạnh mẽ và chắn bóng hiệu quả, giành chiến thắng 25-18.
Sang set 2, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp khó trước hàng thủ vững chắc của Đức. Các pha tấn công của Orthmann liên tục xuyên phá, trong khi chuyền một thiếu ổn định khiến Việt Nam chịu thua 17-25.
Bước vào set 3, Thanh Thúy cùng đồng đội chơi quyết tâm, tạo ra thế trận giằng co, nhưng sự khác biệt về bản lĩnh của Đức giúp họ thắng 25-21.
Chung cuộc, đội bóng châu Âu giành chiến thắng 3-0, trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để lại ấn tượng với tinh thần thi đấu quả cảm.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|18
|17
|21
|Đức
|25
|25
|25
21-25
ĐT Việt Nam xin challenge sau tình huống đánh bóng trên lưới của ĐT Đức, tuy nhiên không có lỗi chạm lưới của đối thủ.
Thất bại chung cuộc 0-3 khiến Thanh Thúy và các đồng đội hết cơ hội giành vé vào vòng 1/8 sau hai trận thua. Sau đây hai ngày, ĐT Việt Nam đánh trận cuối bảng G, gặp Kenya.
20-23
Thanh Thúy có câu trả lời với tình huống đập bóng đầy uy lực vào giữa sân, ĐT Việt Nam chạm điểm số thứ 20.
19-22
Hàng chắn ĐT Việt Nam mang về một điểm quan trọng.
16-21
Ortmand phát bóng có tốc độ lên tới 83km/h khiến Kiều Trinh đỡ hỏng, sau đó chủ công ĐT Đức phát không qua lưới.
15-19
Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng uy lực sau vạch 3 mét xuyên hàng chắn Đức.
13-17
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Đức tạo khoảng cách 4 điểm.
12-15
Hàng chắn có chiều cao vượt trội của ĐT Đức tiếp tục khiến ĐT Việt Nam gặp khó, Thanh Thúy liên tục bị block.
10-12
Chuỗi lên điểm của Đức bị chặn lại khi Otmand phát bóng không qua lưới, sau đó là pha đánh bóng ra ngoài sân của họ.
8-10
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi ĐT Đức có 3 điểm liên tiếp để dẫn ngược ĐT Việt Nam.
8-6
Cầu phát bóng của Nguyễn Thị Uyên bị cắt sau pha đánh bóng hai chạm của đối thủ.
7-5
Lần đầu tiên ĐT Việt Nam dẫn trước đội bóng châu Âu 2 điểm, ngay lập tức ban huấn luyện ĐT Đức xin hội ý chiến thuật.
5-5
Nguyễn Thị Uyên đập bóng xuyên chắn chính xác, sau đó Bích Thủy đánh bóng ở vị trí số 3 san bằng điểm số 5-5.
SET 3: 2-3
Hoàng Kiều Trinh tấn công ở vị trí số 2, đem về điểm số thứ 2.
17-25
ĐT Việt Nam tiếp đà thăng hoa và cứu thêm được 2 set-point nữa. Đáng tiếc cho Thanh Thúy của các đồng đội khi cú đánh quyết định chạm ăng-ten.
15-25
ĐT Việt Nam nỗ lực và được đền đáp khi cứu thành công 3 set-point, ĐT Đức lập tức xin hội ý chiến thuật.
12-22
Pha xử lý bước một không tốt của đồng đội, sau đó Nguyễn Thị Uyên mang về điểm số thứ 12 khi đối thủ bị bất ngờ.
11-21
Đội trưởng Thanh Thúy cắt chuỗi lên điểm của đối thủ bằng cú đập bóng chính xác ở vị trí số 4. Sau đó đối thủ đập bóng ra ngoài sân.
8-19
Vẫn là lỗi bước một, lần này Nguyễn Thị Uyên là người để mất điểm đáng tiếc.
6-15
Bích Thủy cắt chuỗi lên điểm của đối thủ, nhưng ngay lập tức Đức giành quyền phát bóng bằng pha đập bóng uy lực ở vị trí số 2.
5-14
Khâu xử lý bước một của ĐT Việt Nam lại mắc lỗi, Đức ngày càng nới rộng cách biệt.
4-8
Tình huống tưởng rằng ĐT Việt Nam có điểm từ pha tấn công trên lưới của Bích Thủy, tuy nhiên VĐV Đức cứu bóng ngoạn mục giành điểm.
4-5
Thanh Thúy bỏ nhỏ quá tinh tế ghi điểm, trước đó là pha đập bóng chéo sân chính xác của đội trưởng ĐT Việt Nam.
2-3
Hoàng Thị Kiều Trinh cắt chuỗi lên điểm của đối thủ bằng pha đập bóng chính xác ở vị trí số 3, sau đó trọng tài bắt lỗi tay chạm lưới của ĐT Đức.
SET 2: 0-2
Như Quỳnh có hai tình huống đập bóng về phía cuối sân không chính xác. Ở lần hai, ĐT Việt Nam challenge nhưng không thành công.
17-25
Kiều Trinh giúp ĐT Việt Nam cứu được một set-point, sau đó các cô gái Đức khép lại set 1 với điểm số 25-17.
18-23
ĐT Việt Nam lên điểm số thứ 17 sau khi Đức chắn bóng ra ngoài, cắt chuỗi lên điểm của đội bóng hạng 11 thế giới.
16-21
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý lần hai trong set 1. ĐT Việt Nam vẫn đang kiên cường bám đổi đội bóng châu Âu.
16-19
VĐV Đức phát bóng không qua lưới, điểm cho ĐT Việt Nam.
14-17
Thanh Thúy đập bóng bạt chắn ở vị trí số 4. Sau đó là pha bóng giằng co đầy hấp dẫn với khả năng phòng thủ tốt của đôi bên.
12-12
Nỗ lực phòng ngự cực tốt của Như Quỳnh tạo cơ hội để chủ công Thanh Thúy đập bóng uy lực không cho đối thủ giành điểm.
10-10
Ngay sau khi hội ý lần một, ĐT Việt Nam có chuỗi lên 3 điểm liền để san bằng 10 đều, trong đó có 2 điểm liên tiếp của đội trưởng Thanh Thúy.
7-10
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Đức tạo khoảng cách 3 điểm nhiều hơn.
6-6
Ngay sau khi Thanh Thúy tranh chấp trên lưới thành công, đối thủ đánh bóng trúng ăng-ten bị trọng tài bắt lỗi.
3-3
Nguyễn Thị Trinh phát bóng có điểm rơi khó chịu khiến Đức lỗi bước một, ĐT Việt Nam có điểm ace đầu tiên.
17h00 - SET 1
Trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam là những người phát bóng trước, được thực hiện bởi Lâm Oanh. Các cô gái Đức ghi điểm đầu tiên, ngay sau đó Như Quỳnh ghi điểm block.
16h55
VĐV hai đội làm thủ tục cử quốc ca trước trận đấu.
17h40
VĐV hai đội tuyển ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Đức tại bảng G giải vô địch thế giới 2025 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, khi hai đội đều quyết tâm giành điểm quan trọng để mở ra cơ hội đi tiếp.
Đội tuyển Đức hiện được đánh giá cao nhờ nền tảng thể hình vượt trội, lối chơi chặt chẽ và khả năng tấn công đa dạng, đặc biệt ở những tình huống đánh biên và chồng nhịp tốc độ cao. Hàng chắn của họ cũng là điểm mạnh, có thể gây ra nhiều khó khăn cho các tay đập Việt Nam.
Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam lại sở hữu lối chơi nhanh, linh hoạt và tinh thần thi đấu kiên cường. Những mũi tấn công chủ lực nếu duy trì phong độ ổn định có thể tạo ra sự khác biệt. Bài toán lớn nhất với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính là khả năng xử lý bước một và hạn chế tối đa lỗi cá nhân. Nếu khâu này vận hành tốt, chuyền hai sẽ có nhiều phương án, qua đó khai thác khoảng trống sau hàng chắn cao lớn của đối thủ.
Ngoài ra, phát bóng chiến thuật cũng là chìa khóa để làm giảm sức mạnh tấn công của Đức. Đặc biệt, tinh thần thoải mái, không bị cuốn theo nhịp chơi của đối phương sẽ giúp Việt Nam kéo dài các pha bóng và tận dụng lợi thế phòng thủ bền bỉ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khát khao khẳng định vị thế, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025
Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương
Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền
Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh
Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa
Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh