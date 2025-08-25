Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) gây bất ngờ khi thắng ngay set đầu tiên trong trận ra quân gặp đối thủ rất mạnh là Ba Lan (hạng 3 thế giới). Dù thua chung cuộc 1-3 nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có tinh thần rất tốt.

Điểm nhấn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận gặp Ba Lan là màn tỏa sáng của Vi Thị Như Quỳnh. Chính tay đập sinh năm 2002 được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giao trọng trách ghi điểm thay vì chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Đây là quyết định đầy đúng đắn của HLV Tuấn Kiệt khi Như Quỳnh là VĐV luôn khao khát thể hiện, và cô cũng ngày một hoàn thiện chuyên môn. Việc tay đập 23 tuổi ghi 20 điểm ở trận đấu với Ba Lan không chỉ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 1 set thắng lịch sử, mà còn mang tới sự tự tin cho đội bóng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng đấu với Đức.

Ở lượt thứ 2 bảng G, Như Quỳnh cùng các đồng đội tiếp tục gặp thử thách lớn: tuyển Đức. Ở trận ra quân Đức thắng tuyển Kenya 3-0. Dù vậy, đây là chiến thắng không hề dễ dàng cho đội bóng châu Âu.

HLV Giulio Bregoli của tuyển Đức thừa nhận các học trò của mình chưa thể chơi hết sức, bởi các VĐV bắp nhịp chậm với giải đấu, trong khi các đội bóng tham dự giải vô địch thế giới đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thu hẹp khoảng cách với các đội đứng đầu.

Ở trận tiếp theo, Đức gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn được đánh giá cao hơn Kenya. Ở trận giao hữu trước khi tham dự giải thế giới, Thanh Thúy và các đồng đội có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước đội bóng đến từ châu Phi.

Dù không chủ quan nhưng Đức vẫn được đánh giá cao hơn nhiều tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, không chỉ là trình độ, thể hình, thể lực, mà còn là kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng hạng 11 thế giới.

Về phần mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò chuẩn bị về đấu pháp, có phương án phù hợp về nhân sự, với quyết tâm có thể gây khó với tuyển Đức, ít nhất là thắng được 1 set đấu.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức diễn ra lúc 17h00 ngày 25/8, tại Phuket, Thái Lan.