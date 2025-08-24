Trong set đầu tiên, với lợi thế sân nhà cùng sự đồng đều ở cả ba tuyến, Thái Lan nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Dưới sự điều tiết khéo léo của chuyền hai Pornpun Guedpard, các tay đập chủ lực như Pimpichaya liên tục ghi điểm, tạo khoảng cách an toàn và khép lại set 1 với chiến thắng 25-18.

Thái Lan hạ Thụy Điển trong 3 set - Ảnh: Volleytrails

Sang set 2, Thụy Điển cố gắng bám đuổi nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Isabelle Haak, nhưng đội bóng Bắc Âu lại quá phụ thuộc vào cô.

Trong khi đó, Thái Lan cho thấy sự đa dạng và linh hoạt ở khâu tấn công, tận dụng tối đa sự biến hóa trong từng đường chuyền của Pornpun để giành chiến thắng 25-20.

Set 3 tiếp tục chứng kiến ưu thế rõ rệt của Thái Lan. Dù Thụy Điển vùng lên mạnh mẽ ở cuối set và rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm, nhưng sự chắc chắn và tốc độ trong lối chơi giúp đội chủ nhà kết thúc set đấu với tỷ số 25-22.

Đội chủ nhà của giải vô địch thế giới giành vé vào vòng 1/8 trước một lượt trận - Ảnh: Volleytrails

Chung cuộc, Thái Lan thắng trắng Thụy Điển 3-0 (25-18, 25-20, 25-22), qua đó giành vé vào vòng 1/8 giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 trước một lượt trận.