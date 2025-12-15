Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 15/12: Việt Nam bám đuổi Indonesia VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 15/12/2025, nhanh và chính xác.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cống hiến một trận chung kết đầy cảm xúc trước Thái Lan, dù cuối cùng phải chấp nhận thất bại sát nút 2-3.

Ngay set mở màn, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc thăng hoa với lối đánh đa dạng và hiệu quả. Thanh Thúy cùng Vi Quỳnh liên tục ghi điểm, trong khi chuyền hai Kim Thoa điều phối thông minh giúp Việt Nam thắng 25-19, vượt lên dẫn trước.

ĐT Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn với tấm HCV đầu tiên trong lịch sử - Ảnh: SN

Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận ở hai set tiếp theo nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và lối chơi tốc độ, lần lượt thắng 25-13 và 25-18 để dẫn ngược 2-1.

Không bỏ cuộc, Việt Nam thể hiện bản lĩnh ở set 4, nơi Bích Thủy và Thanh Thúy tỏa sáng đúng lúc để thắng nghẹt thở 25-23, kéo trận đấu vào set quyết định.

Thanh Thúy không cầm được những giọt nước mắt tiếc nuối - Ảnh: SN

Ở set 5, các cô gái Việt Nam từng tạo lợi thế lớn nhưng không thể tận dụng. Thái Lan tận dụng tốt thời cơ để thắng 25-23, khép lại trận chung kết siêu kịch tính. Dù lỡ hẹn với HCV, tuyển Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm và màn trình diễn đáng tự hào.