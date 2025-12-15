Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cống hiến một trận chung kết đầy cảm xúc trước Thái Lan, dù cuối cùng phải chấp nhận thất bại sát nút 2-3.
Ngay set mở màn, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc thăng hoa với lối đánh đa dạng và hiệu quả. Thanh Thúy cùng Vi Quỳnh liên tục ghi điểm, trong khi chuyền hai Kim Thoa điều phối thông minh giúp Việt Nam thắng 25-19, vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận ở hai set tiếp theo nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và lối chơi tốc độ, lần lượt thắng 25-13 và 25-18 để dẫn ngược 2-1.
Không bỏ cuộc, Việt Nam thể hiện bản lĩnh ở set 4, nơi Bích Thủy và Thanh Thúy tỏa sáng đúng lúc để thắng nghẹt thở 25-23, kéo trận đấu vào set quyết định.
Ở set 5, các cô gái Việt Nam từng tạo lợi thế lớn nhưng không thể tận dụng. Thái Lan tận dụng tốt thời cơ để thắng 25-23, khép lại trận chung kết siêu kịch tính. Dù lỡ hẹn với HCV, tuyển Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm và màn trình diễn đáng tự hào.
|Đội/SET
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|25
|13
|18
|25
|23
|Thái Lan
|19
|25
|25
|23
|25
23-25
Quá đáng tiếc khi tình huống phát bóng của VĐV Thái Lan, Kiều Trinh chủ động bỏ bóng. Trọng tài góc sân ra dấu bóng trong sân, trong khi ĐT Việt Nam hết quyền challenge trong set 5. Chủ nhà có championship-point. Quá đáng tiếc cho Thanh Thúy và các đồng đội. Chúng ta hụt tấm HCV lịch sử.
21-21
Thái Lan chắn bóng ra ngoài sân, quá kịch tính và hấp dẫn.
18-18
Chatchu-on phá bóng không qua lưới.
14-14
ĐT Việt Nam chắn bóng thành công, san bằng điểm số 14 đều.
12-13
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Thái Lan vượt lên dẫn trước 1 điểm.
12-12
Thái Lan cân bằng điểm số 12 đều.
11-8
Cuối cùng ĐT Việt Nam cũng cắt chuỗi lên điểm của đối thủ, tạo khoảng cách 3 điểm.
10-8
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý ngay sau khi Thái Lan lên liền 3 điểm.
10-5
Cầu thủ Thái Lan đánh bóng dọc dây ra ngoài sân, không hề chạm chắn Việt Nam.
8-4
Đến lượt Bích Thủy lên tiếng, ĐT Việt Nam tạo khoảng cách 4 điểm nhiều hơn chủ nhà. Hai đội đổi sân, Thái Lan xin hội ý chiến thuật nhằm làm giảm sự hưng phấn của chúng ta.
6-4
Thanh Thúy bật nhảy sau vạch 3 mét đập bóng chính xác về cuối sân.
5-3
Set 5 đang diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. ĐT Việt Nam dẫn trước với cách biệt 2 điểm.
SET 5
Cầu phát bóng của Thanh Thúy, ĐT Việt Nam lên một mạch 3 điểm. Tỷ số 3-0 cho chúng ta.
25-23
Dù Thái Lan xin hội ý chiến thuật khi ĐT Việt Nam có set-point, khi đội chủ nhà phát bóng, sau đó Thanh Thúy đập bóng chính xác ở vị trí số 4 giúp chúng ta gỡ hòa tỷ số 2-2. Trận chung kết phải thi đấu set 5 quyết định.
23-21
Sau khi Như Quỳnh ghi điểm, đến lượt Bích Thủy lên tiếng với để giúp ĐT Việt Nam tiến gần đến set-point trong set 4.
21-20
Tay đập trẻ Như Anh ghi điểm với cú đập bóng chính xác về phía cuối sân.
20-19
Set 4 vẫn đang diễn ra quá hấp dẫn khi hai đội giành giật nhau từng điểm số một.
18-17
ĐT Việt Nam duy trì thế dẫn trước đối thủ 1 điểm khi tay đập Thái Lan phát bóng ra ngoài sân.
14-14
ĐT Việt Nam cân bằng điểm số 14 đều sau khi Pimpichaya phát bóng ra ngoài sân.
7-8
Khi các tay chắn theo sát Thanh Thúy, ĐT Việt Nam đổi hướng tấn công khi Như Quỳnh là người bật nhảy chính xác sau vạch 3 mét.
2-1
4T có liên tiếp hai pha tấn công trên lưới uy lực, một là cú đập ở vị trí số 4 và một là sau vạch 3 mét khiến đối thủ bó tay.
18-25
Dù rất nỗ lực bám đuổi nhưng ĐT Việt Nam cũng chỉ lên được điểm số 18 trong set 3.
16-22
ĐT Việt Nam vẫn đang thi đấu rất nỗ lực để bám đuổi các cô gái Thái Lan có được sức mạnh và tinh thần thoải mái.
14-19
Vẫn là đội trưởng Thanh Thúy với pha ghi điểm sau vạch 3 mét đẳng cấp khiến đối thủ bó tay.
10-16
Thái Lan tiếp tục gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam bằng cú cú đập bóng rất uy lực làm bạt chắn. Đội chủ nhà cũng cực kỳ khó chịu với nhứng pha phát bóng phá bước một.
10-12
Trước sự theo chắn quá sát sao của Thái Lan, đội trưởng Thanh Thúy quyết định bỏ nhỏ đẳng cấp khiến đối thủ ngã đè lên nhau.
9-12
Bích Thủy cắt chuỗi lên điểm của Thái Lan, sau đó đến lượt Lê Thanh Thúy ghi điểm tốt.
7-10
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý lần một trong set 3 sau khi Thái Lan có điểm số thứ 10.
5-5
Bích Thủy và Như Quỳnh tạo thành pha chắn đôi chính xác, ngay sau đó đến lượt Như Quỳnh block đối thủ để san bằng điểm số 5-5.
SET 3
Sau pha bỏ nhỏ dọc dây bất thành, Thanh Thúy đập bóng cắm sàn từ vị trí số 2 đem về điểm số đầu tiên cho ĐT Việt Nam trong set 3. Điểm số 1-2.
13-25
Thanh Thúy đập bóng sau vạch 3 mét bị đối thủ block. Thái Lan có set-point để quân bằng tỷ số 1-1 sau hai set trận chung kết.
9-20
Bích Thủy bỏ nhỏ không thành công khi bị hàng chắn Thái Lan block. Khoảng cách điểm ngày càng lớn.
8-14
Hoàng Kiều Trinh đập bóng ở vị trí số 4 bạt chắn Thái Lan, giúp ĐT Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm.
6-11
Đội trưởng Thanh Thúy di chuyển ra vị trí số 4 rồi đập bóng chạm tay chắn của Pimpychaya, điểm số thứ 6 cho ĐT Việt Nam.
3-7
Trái với set 1, trong set 2 các cô gái Thái Lan phát huy sức mạnh từ những pha phát bóng cực khó, cùng khả năng phòng thủ tốt của họ.
SET 2
Ngay sau khi Thái Lan có điểm đầu tiên trong set 2, Như Quỳnh lên tiếng bằng cú đập bóng vượt hàng chắn sau vạch 3 mét.
25-19
Thanh Thúy bất ngờ di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng cắm sàn đem về set-point cho ĐT Việt Nam. Một kết quả khá bất ngờ với người hâm mộ.
21-17
Thanh Thúy cho thấy sự tinh quái với pha bỏ nhỏ tinh tế khiến hàng chắn Thái Lan hoàn toàn bất ngờ.
17-12
BHL Thái Lan buộc phải xin hội ý lần hai sau khi để tuyển Việt Nam dẫn trước với cách biệt 5 điểm hiếm gặp.
12-9
Ban huấn luyện tuyển nữ Thái Lan xin hội ý lần một trong set 1 sau khi nữ Việt Nam lên điểm số thứ 12.
7-4
Pha bóng hết sức giằng co và hấp dẫn được Thanh Thúy kết thúc bằng pha đập bóng khiến hàng chắn Thái Lan block không thành công.
3-1
ĐT Việt Nam lên mạch 3 điểm trước khi đánh bóng ra ngoài sân, điểm số đầu tiên cho chủ nhà Thái Lan.
SET 1
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 bắt đầu. Thái Lan là đội phát bóng trước, Chatchu-on mắc lỗi và điểm số đầu tiên cho Việt Nam.
17h30
Các VĐV hai đội vẫn đang khởi động trước trận đấu.
17h00
VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã bước ra sân khởi động chuẩn bị cho trận chung kết tranh HCV.
Nhận định trước trận
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử khi chạm trán Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33, diễn ra lúc 17h ngày 15/12. Đúng như kỳ vọng, hai đội mạnh nhất giải đã gặp nhau sau hành trình toàn thắng từ vòng bảng đến bán kết. Việt Nam vào chung kết với thành tích ấn tượng: thắng 4 trận và chưa thua set nào, cho thấy phong độ rất cao của Thanh Thúy cùng các đồng đội.
Ở bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhẹ nhàng vượt qua Indonesia 3-0, qua đó tiết kiệm thể lực và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quyết định. Trong khi đó, Thái Lan vẫn là “ngọn núi” lớn nhất của bóng chuyền nữ khu vực, với chuỗi 14 lần liên tiếp vô địch SEA Games kể từ năm 1995.
Tuy nhiên, cán cân giờ đây không còn quá chênh lệch. Sự tiến bộ mạnh mẽ của Việt Nam trong hai năm qua, đặc biệt là chiến thắng trước Thái Lan tại SEA V-League 2025, khiến đội chủ nhà phải dè chừng. Nếu giữ vững tâm lý, ổn định bước một và san sẻ gánh nặng tấn công cho Thanh Thúy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về tấm HCV lịch sử ngay trên đất Bangkok.