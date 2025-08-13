U21 Việt Nam mở màn trận gặp U21 Ai Cập đầy ấn tượng khi thắng set 1 với tỷ số 25-16. Bỏ lại áp lực tâm lý từ biến cố bị tướt vé vòng 1/8, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh chơi đa dạng, tốc độ và khoa học, khiến lối đánh “dựng nóc” của Ai Cập chỉ gây khó khăn ở vài thời điểm.
Dù thiếu vắng chủ công Đặng Thị Hồng, nhưng Quỳnh Hương, Ánh Thảo và Phương Quỳnh vẫn tỏa sáng, tạo cách biệt an toàn.
Sang set 2, dù bị dẫn 9-2, U21 Việt Nam không nao núng, kiên trì rút ngắn điểm số rồi chơi giằng co với đối thủ. Cuối set, Quỳnh Hương cùng đồng đội xuất sắc ghi liền 2 điểm, ấn định chiến thắng 26-24.
Bước sang set 3, trong thế buộc phải thắng, các cô gái Ai Cập vùng lên mạnh mẽ trong khi U21 Việt Nam mắc nhiều lỗi hơn để đối thủ thắp lên hi vọng bằng điểm số 25-22.
Tuy nhiên, U21 Việt Nam không để cho đội bóng châu Phi lật ngược tình thế. Với những pha ghi điểm ở thời điểm quyết định, các cô gái áo đỏ giành chiến thắng chung cuộc 3-1.
Vào ngày 15/8 tới, U21 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hàng 17-20, gặp Chile hoặc Mexico.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Việt Nam
|25
|26
|22
|25
|U21 Ai Cập
|16
|24
|25
|20
25-20
Lê Thùy Linh đập bóng cắm sàn trước khi phát bóng ghi điểm ace và cùng là match-point để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 cho U21 Việt Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh giành quyền vào trận đấu tranh hạng 17-20, gặp Chile hoặc Mexico, vào ngày 15/8 tới.
23-18
U21 Việt Nam đang ở rất gần chiến thắng trong set 4 và thắng lợi chung cuộc.
21-16
U21 Việt Nam bỏ xa U21 Ai Cập tới 5 điểm, sau hai quả đập bóng ra ngoài sân liên tiếp.
18-14
Ánh Thảo có pha xử lý lỏng cổ tay đem về điểm số thứ 17 cho U21 Việt Nam. Sau đó U21 Ai Cập xin hội ý chiến thuật khi Ánh Thảo ghi thêm một điểm.
12-11
U21 Ai Cập có chuỗi ghi liền 4 điểm để san hòa 11-11. Ngay lập tức Lê Thùy Linh cắt mạch lên điểm của đối thủ.
11-7
U21 Việt Nam tạo cách biệt lên tới 4 điểm khi VĐV Ai Cập đập bóng sau vạch 3 mét không qua lưới.
9-6
Ánh Thảo đập bóng lọt chắn, đem về điểm số thứ 9 cho U21 Việt Nam.
6-5
U21 Ai Cập san bằng điểm số 5-5, trước khi Quỳnh Hương đập bạt chắn đối thủ.
SET 4: 3-1
Giống như set 3, U21 Việt Nam khởi đầu set 4 với 3 điểm liên tiếp trước khi bị đối thủ cắt chuỗi.
22-25
U21 Việt Nam cứu được 2 set-point liên tiếp, tuy nhiên U21 Ai Cập vẫn kết thúc set 3 để rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2.
20-23
U21 Việt Nam rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, hi vọng vào cuộc lội ngược dòng như hai set trước đó.
23-18
U21 Ai Cập duy trì chuỗi lên điểm để tạo cách biệt lên tới 5 điểm.
18-18
U21 Ai Cập có chuỗi ghi liền 3 điểm để dẫn ngược U21 Việt Nam. HLV Nguyễn Trọng Linh xin hội ý chiến thuật. Ngay lập tức chúng ta san bằng 18 đều.
17-15
U21 Việt Nam duy lợi thế 2 điểm nhiều hơn các cô gái Ai Cập.
14-13
U21 Việt Nam san bằng điểm số 13 đều sau tình huống đập bóng ra ngoài sân của U21 Ai Cập. Sau đó là tình huống đập bóng bạt chắn đối phương của Ánh Thảo.
8-10
U21 Việt Nam có điểm chắn bóng thành công, cắt chuỗi lên điểm của đội bóng Bắc Phi. Sau đó đến lượt Ánh Thảo đập bóng bạt chắn.
9-6
Khâu đỡ bước một của U21 Việt Nam mắc lỗi, đối thủ vượt lên dẫn ngược với cách biệt 3 điểm.
5-4
U21 Ai Cập san bằng điểm số 4-4, ngay lập tức U21 Việt tái lập thế dẫn trước.
SET 3: 3-0
U21 Việt Nam khởi đầu set 3 đầy hứng khởi với 3 điểm liên tiếp.
26-24
U21 Việt Nam cứu được cả 2 set-point rồi vượt lên và kết thúc set 2 với điểm số 26-24 sau chuỗi lên liền 5 điểm. Màn lội ngược dòng đầy đáng khen của các cô gái áo đỏ.
21-22
U21 Việt Nam chắn bóng thành công để đem về điểm block.
19-20
Ánh Thảo xử lý lỏng cổ tay khôn ngoan, sau đó U21 Việt Nam có điểm ace để rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.
16-19
U21 Việt Nam bị đội bóng châu phi bỏ cách 3 điểm, HLV Nguyễn Trọng Linh lập tức xin hội ý chiến thuật.
15-16
Phương Quỳnh di chuyển ra vị trí số 2 rồi bật nhảy một chân đập bóng đem về điểm số thứ 15 cho U21 Việt Nam.
13-13
Lần đầu tiên trong set 2, U21 Việt Nam dẫn trước. Rất tiếc sau đó là cú phát bóng không qua lưới.
10-11
Pha bóng cực kỳ hấp dẫn khi hai đội liên tục phòng ngự và tấn công. Ở lần đập thứ 4, U21 Việt Nam có điểm 9. Sau đó là điểm 10 từ cú phát bóng trực tiếp.
8-11
U21 Việt Nam ghi liền 2 điểm để thu hẹp khoảng cách. Ai Cập hội ý.
5-10
Lần đầu tiên U21 Việt Nam có 2 điểm liên tiếp trong set 2.
2-8
U21 Việt Nam chắn bóng thành công ghi điểm thứ 2, nhưng ngay lập tức Ai Cập giành lại bóng và điểm 8.
1-7
Pha đập không qua chắn của U21 Việt Nam, đối phương có điểm 6. Sau đó là cú phát bóng ăn điểm trực tiếp.
1-4
U21 Việt Nam ghi điểm đầu tiên sau cú đập tốt.
SET 2: 0-3
U21 Việt Nam bắt đầu set 2 có phần lúng túng. Ai Cập ghi liên tiếp 3 điểm.
25-16
U21 Việt Nam áp đảo trong set 1, chiến thắng chênh lệch 25-16.
23-16
Chắn bóng tốt, sau đó Phương Quỳnh đập bóng ghi điểm khác, U21 Việt Nam tiến gần đến chiến thắng set 1.
20-15
U21 Ai Cập phát bóng ra ngoài, sau đó là cú đập ngoài sân, U21 Việt Nam có liên tiếp 2 điểm.
18-14
U21 Ai Cập ghi 3 điểm liên tiếp. U21 Việt Nam hội ý.
18-11
Hai cú đập tốt của U21 Việt Nam. Khoảng cách lúc này là 7 điểm.
16-11
Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của U21 Việt Nam, khi U21 Ai Cập không hiểu nhau.
15-11
U21 Việt Nam ghi 3 điểm liên tiếp.
12-10
Cú đập nhanh của U21 Việt Nam mang về điểm 12.
11-8
Tình huống ghi điểm thứ 4 liên tiếp của U21 Việt Nam, với pha bỏ bóng từ tuyến sau bất ngờ.
9-8
Pha chắn bóng tốt, U21 Việt Nam gỡ hòa 8-8. Tiếp đó là điểm 9 với tình huống chắn tốt khác. Lần đầu tiên các cô gái Việt Nam dẫn trước.
6-8
Pha bóng giằng co hấp dẫn. U21 Ai Cập giành điểm thứ 8 khi U21 Việt Nam đập bóng không thành công.
4-5
U21 Việt Nam có điểm thứ 3, sau khi U21 Ai Cập phát bóng ra ngoài. Sau đó là điểm thứ 4 với tình huống đối thủ chắn bóng ra ngoài.
2-4
Pha bóng giằng co rất lâu, với chiến thắng cho U21 Ai Cập.
2-2
Hai đội nhập cuộc khá cân bằng, tranh nhau từng điểm một.
SET 1
Trận đấu bắt đầu.
Nhận định trước trận
Cuộc chạm trán giữa U21 Việt Nam và U21 Ai Cập trong khuôn khổ trận tranh hạng 17-24 Giải bóng chuyền U21 thế giới 2025 là một cơ hội quan trọng để các cô gái Việt Nam gỡ gạc danh dự. Dù gặp sự cố và bị tước tấm vé vòng 1/8 nhưng các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi kỹ thuật.
U21 Ai Cập nổi bật với thể hình vượt trội và sức mạnh tấn công, sẽ là một thách thức lớn. Để giành chiến thắng, U21 Việt Nam cần phát huy tối đa tốc độ, sự linh hoạt và khả năng phối hợp ăn ý, đặc biệt là ở hàng chắn và phòng thủ.
Mục tiêu không chỉ là cải thiện thứ hạng chung cuộc, mà còn là tích lũy kinh nghiệm quý báu cho tương lai. Một chiến thắng sẽ tạo động lực lớn bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.