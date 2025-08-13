U21 Việt Nam mở màn trận gặp U21 Ai Cập đầy ấn tượng khi thắng set 1 với tỷ số 25-16. Bỏ lại áp lực tâm lý từ biến cố bị tướt vé vòng 1/8, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh chơi đa dạng, tốc độ và khoa học, khiến lối đánh “dựng nóc” của Ai Cập chỉ gây khó khăn ở vài thời điểm.

Dù thiếu vắng chủ công Đặng Thị Hồng, nhưng Quỳnh Hương, Ánh Thảo và Phương Quỳnh vẫn tỏa sáng, tạo cách biệt an toàn.

Khoảnh khắc ăn mừng của libero Hà Kiều Vy Ảnh: Volleyball World

Sang set 2, dù bị dẫn 9-2, U21 Việt Nam không nao núng, kiên trì rút ngắn điểm số rồi chơi giằng co với đối thủ. Cuối set, Quỳnh Hương cùng đồng đội xuất sắc ghi liền 2 điểm, ấn định chiến thắng 26-24.

Bước sang set 3, trong thế buộc phải thắng, các cô gái Ai Cập vùng lên mạnh mẽ trong khi U21 Việt Nam mắc nhiều lỗi hơn để đối thủ thắp lên hi vọng bằng điểm số 25-22.

Tuy nhiên, U21 Việt Nam không để cho đội bóng châu Phi lật ngược tình thế. Với những pha ghi điểm ở thời điểm quyết định, các cô gái áo đỏ giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Vào ngày 15/8 tới, U21 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hàng 17-20, gặp Chile hoặc Mexico.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam 25 26 22 25 U21 Ai Cập

16 24 25 20