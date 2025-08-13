Ở cặp đấu đầu tiên, U21 Serbia nhận thất bại 0-3 trước U21 Thổ Nhĩ Kỳ (14-25, 23-25, 10-25). Các cô gái Serbia khởi đầu chệch choạc khi chuyền một thiếu ổn định, liên tục bị đối thủ phá nhịp bằng những cú phát bóng nặng và loạt chắn đôi kín góc.

U21 Serbia (áo xanh) thua nhanh U21 Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Volleytrails

Set 2, Serbia điều chỉnh đội hình, khai thác mạnh biên phải và trung lộ để bám đuổi tới điểm 23, nhưng ở các pha bóng quyết định, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vượt trội nhờ độ chính xác bước hai và khả năng kết thúc lạnh lùng.

Sang set 3, thế trận trở lại một chiều: phát bóng uy lực của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khiến bước một Serbia vỡ vụn, mở ra nhiều cơ hội “bóng chết” cho hàng công khép lại 25-10.

Ở cặp còn lại, U21 Indonesia (đội đi tiếp nhờ việc U21 Việt Nam bị xử thua) cũng không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 13-25) trước U21 Italia. Đại diện châu Âu áp đảo sớm nhờ nhịp tấn công tốc độ, phối hợp nhanh vị trí số 3 và sự đa dạng đường chuyền, trong khi Indonesia mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng ở set mở màn.

U21 Indonesia chỉ thắng được 1 set trước U21 Italia - Ảnh: Volleytrails

Set 2, đội chủ nhà cải thiện phòng ngự lùi, chuyển trạng thái tốt hơn để rút ngắn cách biệt, song vẫn thiếu bản lĩnh ở bóng cuối. Indonesia bùng nổ ở set 3, tận dụng phát bóng khó và sự cổ vũ khán giả để thắng 25-21, rút ngắn 1-2.

Dẫu vậy, set 4 cho thấy đẳng cấp Italia: phát bóng sâu phá nhịp, chắn bóng hiệu quả, tạo cách biệt lớn và chốt hạ 25-13. Italia cùng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào tứ kết đầy thuyết phục.