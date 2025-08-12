U21 Việt Nam làm nên lịch sử khi góp mặt ở vòng knock-out giải bóng chuyền U21 thế giới ngay trong lần đầu tiên giành quyền tham dự.

Thành tích của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh là rất ấn tượng khi xuất sắc giành ngôi nhì bảng A với 4 trận thắng và chỉ 1 trận thua, trước Argentina.

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bước vào trận đấu vòng 16 đội giải U21 thế giới 2025, gặp U21 Thổ Nhĩ Kỳ.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam làm nên lịch sử với vé vòng 1/8 giải thế giới - Ảnh: Volleyball World

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), Ban kỷ luật của tổ chức này xác định một VĐV (FIVB không nói tên) của U21 Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu tại giải năm nay.

Như vậy, U21 Việt Nam sẽ bị huỷ bỏ kết quả 3 trận thắng trước U21 Indonesia, U21 Serbia và U21 Canada. Chúng ta chỉ được công nhận chiến thắng trước U21 Puerto Rico do không có VĐV này trong danh sách đăng kí thi đấu. Thông tin hết sức buồn và đáng tiếc đối với bóng chuyền Việt Nam.

Chính vì thế, U21 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 6 bảng A và không đủ điều kiện lọt vào vòng đấu 16 đội.

Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ bước vào trận tranh hạng 17-24 với U21 Ai Cập, vào lúc 13h chiều ngày 13/8.

Video U21 Việt Nam ăn mừng vé vào vòng 16 đội (nguồn: BCVN)