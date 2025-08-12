Ở set 1, HLV Nguyễn Trọng Linh dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhưng tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn áp đảo, giành thắng lợi 25-17 nhờ bộ ba tấn công Quỳnh Hương - Thùy Linh - Khánh Huyền.
Sang set 2, Việt Nam khởi đầu tốt nhưng bị dẫn 11-16 trước khi phụ công Như Anh vào sân và tạo đột biến, giúp lội ngược dòng thắng 25-21.
Set 3 diễn ra căng thẳng, điểm số bám đuổi sát sao, nhưng một vài pha xử lý lỗi ở thời khắc quyết định khiến Việt Nam thua 23-25.
Không để cơ hội trôi qua, các cô gái trẻ siết chặt hàng chắn và tấn công mạnh mẽ ở set 4. Dù Puerto Rico nỗ lực rút ngắn, Việt Nam vẫn giữ lợi thế và kết thúc 25-22, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.
Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), một VĐV (FIVB không nói tên) của U21 Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu tại giải năm nay.
Như vậy, U21 Việt Nam sẽ bị huỷ bỏ kết quả 3 trận thắng trước U21 Indonesia, U21 Serbia và U21 Canada. Chúng ta chỉ được công nhận chiến thắng trước U21 Puerto Rico do không có VĐV này trong danh sách đăng kí thi đấu. Thông tin hết sức buồn và đáng tiếc đối với bóng chuyền Việt Nam.
Chính vì thế, U21 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 6 bảng A và không đủ điều kiện lọt vào vòng đấu 16 đội.
Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ bước vào trận tranh hạng 17-24 với U21 Ai Cập, vào lúc 13h chiều ngày 13/8.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|U21 Việt Nam
|25
|25
|23
|25
|U21 Puerto Rico
|17
|21
|25
|22
25-22
Quỳnh Hương tấn công ở vị trí số 4 đưa bóng cắm sàn, đem về match-point cho U21 Việt Nam. Đây là trận đấu thủ tục nên HLV Nguyễn Trọng Linh cất giữ một số trụ cột cho vòng knock-out, bởi vậy chúng ta có chiến thắng khá khó khăn.
21-21
U21 Puerto Rico có điểm ace để san bằng 21 đều. Bước một của U21 Việt Nam lại có vấn đề.
20-17
VĐV U21 Puerto Rico đập bóng ra ngoài sân, U21 Việt Nam có điểm số thứ 20.
17-15
U21 Việt Nam lại vượt lên dẫn trước U21 Puerto Rico 2 điểm khi đối thủ đánh bóng chạm ăng-ten.
15-15
Như Anh di chuyển ra vị trí số 2 đập bóng chéo sân chính xác, cắt chuỗi lên điểm của U21 Puerto Rico.
14-14
HLV Nguyễn Trọng Linh xin hội ý chiến thuật sau khi U21 Puerto Rico san bằng điểm số 14 đều.
12-10
VĐV U21 Puerto Rico đập bóng không qua lưới, U21 Việt Nam có 2 điểm liên tiếp để duy trì thế dẫn trước.
9-7
Ánh Thảo xử lý lỏng tay tinh tế, cô kết thúc đưa bóng vào vị trí số 1 của đối thủ.
SET 4: 5-2
Trọng tài bắt lỗi U21 Puerto Rico, U21 Việt Nam vượt lên dẫn trước với 3 điểm nhiều hơn.
23-25
U21 Puerto Rico có điểm ace và sau đó là set-point khi U21 Việt Nam mắc lỗi bước một trước khi kết thúc set 3 với điểm số 25-23. Set thua đáng tiếc của U21 Việt Nam.
22-20
Điểm số được Như Anh quân bình 20-20 cho U21 Việt Nam. Sau đó U21 Puerto Rico đánh bóng không qua lưới. Rồi Bích Huệ đập bóng chính xác ở biên hai.
17-17
U21 Puerto Rico đập bóng không qua lưới, cách biệt chỉ còn là 1 điểm. Sau đó U21 Việt nam có thêm điểm block để quân bình 17 đều.
12-15
U21 Việt Nam ghi 2 điểm liên tiếp, U21 Puerto Rico lập tức xin hội ý chiến thuật.
10-15
U21 Việt Nam có hai pha lỗi bước một đáng tiếc, để đối thủ tạo khoảng cách 5 điểm.
9-10
Không có Đặng Thị Hồng và Phương Quỳnh trên sân, Ánh Thảo là người liên tục tỏa sáng ghi điểm.
5-5
Pha bóng giằng co được kết thúc với điểm số cho U21 Việt Nam.
SET 3: 3-3
Pha đỡ bước một lỗi khiến U21 Việt Nam bị đối thủ san bằng điểm số 3 đều.
25-21
U21 Việt Nam có set-point để khép lại set đấu khó tin. Từ chỗ bị dẫn trước 6 điểm, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh tạo chuỗi lên 10 điểm để lật ngược tình thế.
23-21
Lại là Như Anh tấn công trên lưới khiến VĐV U21 Puerto Rico đỡ hỏng. U21 Việt nam có chuỗi lên 8 điểm ngoạn mục.
21-21
Đến lượt Ánh Thảo đem về điểm số thứ 19 cho U21 Việt Nam. Sau đó U21 Puerto Rico mắc lỗi vị trí, điểm số được san bằng 21-21.
15-20
Như Anh tấn công trên lưới tốt đem về điểm số thứ 15 cho U21 Việt Nam.
12-18
U21 Puerto Rico tạo khoảng cách lên tới 6 điểm với U21 Việt Nam.
11-14
U21 Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm sau tình huống đập bóng ra ngoài sân của đối thủ.
13-8
U21 Puerto Rico có chuỗi ghi liền 4 điểm. Việc chủ công Đặng Thị Hồng và phụ công Nguyễn Phương Quỳnh được HLV Nguyễn Trọng Linh cho nghỉ giữ sức cho vòng 1/8 khiến U21 Việt Nam đang gặp khó khăn trong set 2.
8-7
Quỳnh Hương đập bóng bạt chắn đối thủ đi ra ngoài sân, U21 Việt Nam lại vượt lên dẫn trước.
4-5
Quỳnh Hương đập bóng đi ra ngoài. Sau đó U21 Puerto Rico tiếp tục ghi điểm và tạo chuỗi lên 4 điểm. HLV Nguyễn Trọng Linh lập tức xin hội ý chiến thuật.
SET 2: 4-1
U21 Puerto Rico đập bóng không qua lưới, U21 Việt Nam dẫn trước 4-1.
25-17
U21 Việt Nam chắn đôi thành công đem về set-point trước cú đập uy lực của U21 Puerto Rico.
21-13
U21 Việt Nam tạo khoảng cách điểm với đối thủ lên thành 8 điểm.
18-13
U21 Việt Nam vừa có liên tiếp hai điểm block dù đội bóng đến từ vùng Caribe có chiều cao trội hơn.
15-12
Hàng chắn của U21 Puerto Rico chỉ có thể chắn được hai lần nhưng đến lần thứ ba thì Ánh Thảo đập bóng sau vạch 3 mét họ không thể hóa giải.
13-11
Pha bằng giăng co hấp dẫn giữa đôi bên, Lê Thùy Linh kết thúc bằng pha đập bóng ở vị trí số 3.
9-9
Sau chuỗi lên điểm của U21 Việt Nam, U21 Puerto Rico cũng có serie điểm để san bằng 9-9.
5-3
Pha bóng giằng co được Quỳnh Hương kết thúc bằng cú đập bóng uy lực vào vị trí số 4 của đối thủ.
13h00 - SET 1
Trận đấu bắt đầu, U21 Puerto Rico là đội phát bóng trước và Lê Như Anh là người ghi điểm số đầu tiên.
12h55
Hai đội làm thủ tục cử quốc ca trước trận đấu.
12h45
Danh sách tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025
Chủ công: Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo;
Phụ công: Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh;
Đối chuyền: Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh;
Chuyền hai: Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà;
Libero: Hà Kiều Vy.
Nhận định trước trận
Trận đấu cuối vòng bảng giữa U21 Việt Nam và U21 Puerto Rico tại giải U21 thế giới 2025 hứa hẹn vẫn giàu cảm xúc, dù kết quả không ảnh hưởng đến tấm vé vào vòng 16 đội của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh.
Sau màn trình diễn ấn tượng trước Argentina, trong đó giành được một set thắng đầy tự tin, các cô gái trẻ Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh và khả năng cạnh tranh ở sân chơi đẳng cấp thế giới.
Lần đầu dự giải, U21 Việt Nam đã tạo kỳ tích khi sớm vào vòng knock-out, để lại dấu ấn bằng set thắng 25-5 trước Canada và màn tỏa sáng của những gương mặt như Đặng Thị Hồng, Lại Khánh Huyền hay Nguyễn Phương Quỳnh. Hiện xếp hạng 25 thế giới, đội đang hướng tới việc duy trì phong độ và tinh thần chiến đấu.
Gặp Puerto Rico, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng mà còn tiếp thêm tự tin cho chặng đường phía trước.