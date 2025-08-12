Ở set 1, HLV Nguyễn Trọng Linh dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhưng tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn áp đảo, giành thắng lợi 25-17 nhờ bộ ba tấn công Quỳnh Hương - Thùy Linh - Khánh Huyền.

Sang set 2, Việt Nam khởi đầu tốt nhưng bị dẫn 11-16 trước khi phụ công Như Anh vào sân và tạo đột biến, giúp lội ngược dòng thắng 25-21.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam mất vé vào vòng 1/8 giải U21 thế giới đầy đáng tiếc - Ảnh: Volleyball World

Set 3 diễn ra căng thẳng, điểm số bám đuổi sát sao, nhưng một vài pha xử lý lỗi ở thời khắc quyết định khiến Việt Nam thua 23-25.

Không để cơ hội trôi qua, các cô gái trẻ siết chặt hàng chắn và tấn công mạnh mẽ ở set 4. Dù Puerto Rico nỗ lực rút ngắn, Việt Nam vẫn giữ lợi thế và kết thúc 25-22, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), một VĐV (FIVB không nói tên) của U21 Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu tại giải năm nay.

Như vậy, U21 Việt Nam sẽ bị huỷ bỏ kết quả 3 trận thắng trước U21 Indonesia, U21 Serbia và U21 Canada. Chúng ta chỉ được công nhận chiến thắng trước U21 Puerto Rico do không có VĐV này trong danh sách đăng kí thi đấu. Thông tin hết sức buồn và đáng tiếc đối với bóng chuyền Việt Nam.

Chính vì thế, U21 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 6 bảng A và không đủ điều kiện lọt vào vòng đấu 16 đội.

Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ bước vào trận tranh hạng 17-24 với U21 Ai Cập, vào lúc 13h chiều ngày 13/8.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam 25 25 23 25 U21 Puerto Rico

17 21 25 22