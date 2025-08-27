Trực tiếp bóng đá Nam Định 0-0 PVF-CAND: Chủ nhà không hiếu khách Trực tiếp bóng đá Nam Định vs PVF-CAND, thuộc khuôn khổ vòng 3 LPBank V-League 2025/26, sân Thiên Trường, 18h hôm nay (27/8).

Ở set đầu, dù Vi Quỳnh nỗ lực ghi điểm, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để thua 23-25 bởi hàng chắn vượt trội của đối thủ.

Sang set 2, thế trận giằng co kéo dài đến những điểm cuối, nhưng Kenya bản lĩnh hơn, tận dụng tốt cơ hội để thắng 25-22, nâng tỷ số lên 2-0.

ĐT Việt Nam hụt chiến thắng lịch sử tại giải vô địch thế giới - Ảnh: Volleyball World

Bước vào set 3, áp lực buộc phải thắng khiến Việt Nam nhập cuộc căng thẳng, trong khi Kenya tiếp tục khai thác ưu thế thể hình, ghi tới 7 điểm block.

Dù các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi nỗ lực, đặc biệt ở khâu tấn công, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi và hụt hơi ở cuối set, thua 18-25.

Kết quả chung cuộc 0-3, Việt Nam rời giải trong tiếc nuối, nhưng để lại hình ảnh kiên cường trước đối thủ châu Phi giàu thể lực.

