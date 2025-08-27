Ở set đầu, dù Vi Quỳnh nỗ lực ghi điểm, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để thua 23-25 bởi hàng chắn vượt trội của đối thủ.
Sang set 2, thế trận giằng co kéo dài đến những điểm cuối, nhưng Kenya bản lĩnh hơn, tận dụng tốt cơ hội để thắng 25-22, nâng tỷ số lên 2-0.
Bước vào set 3, áp lực buộc phải thắng khiến Việt Nam nhập cuộc căng thẳng, trong khi Kenya tiếp tục khai thác ưu thế thể hình, ghi tới 7 điểm block.
Dù các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi nỗ lực, đặc biệt ở khâu tấn công, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi và hụt hơi ở cuối set, thua 18-25.
Kết quả chung cuộc 0-3, Việt Nam rời giải trong tiếc nuối, nhưng để lại hình ảnh kiên cường trước đối thủ châu Phi giàu thể lực.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|23
|22
|18
|Kenya
|25
|25
|25
18-25
Pha đỡ bóng một hỏng ăn của Nguyễn Thị Uyên đã khép lại trận đấu với thất bại 0-3 của ĐT Việt Nam.
18-22
Như Quỳnh cắt chuỗi lên điểm của đối thủ để thắp lên hi vọng cho ĐT Việt Nam. Đáng tiếc sau đó cô lại phát bóng ra ngoài.
16-21
Hàng chắn của Kenya liên tục block các tay đập ĐT Việt Nam trong set 3. Cách biệt 5 điểm buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải xin hội ý chiến thuật.
16-19
Kenya xin hội ý chiến thuật sau khi ĐT Việt Nam có 2 điểm liên tiếp.
14-18
Nguyễn Thị Trinh cắt chuỗi lên điểm của đối thủ bắng pha tấn công ở vị trí số 4, sau đó hai đội hai đội thay nhau phát hỏng ăn.
12-13
Nguyễn Thị Uyên đập bóng bạt chắn Kenya.
10-11
Thanh Thúy đập bóng không vượt qua hàng chắn Kenya, đội bóng châu Phi có 3 điểm liên tiếp để dẫn ngược ĐT Việt Nam.
9-9
Nguyễn Thị Uyên nỗ lực phòng ngự không thành công trước cú đập bóng quá uy lực của Olouch.
8-6
Pha bóng giằng co quá hấp dẫn, được kết thúc với pha bỏ bóng về góc cuối sân chính xác của Thanh Thúy.
6-4
ĐT Việt Nam duy trì cách biệt 2 điểm nhiều hơn khi đối thủ phát bóng ra ngoài sân.
SET 3: 3-1
Nguyễn Thị Uyên chớp cơ hội tấn công trên lưới nhanh, sau đó vẫn là Nguyễn Uyên đem về điểm ace.
22-25
Kenya phát bóng không qua lưới, trọng tài cho đội bóng châu Phi phát lại vì chưa có còi. Đội bóng áo xanh phát lại về cuối sân, hai VĐV Việt Nam không hiểu ý nhau, để đối thủ có set-point.
22-24
Nguyễn Thị Uyên phát bóng khiến Kenya gặp khó đỡ bước một, ĐT Việt Nam sau đó challenge nhưng không có điểm. Kenya có 2 set-point.
21-22
Thanh Thúy bị block, sau đó Như Quỳnh đập bóng cắm sàn, cách biệt chỉ còn 1 điểm.
18-20
Lê Thanh Thúy giúp ĐT Việt Nam cắt chuỗi lên điểm của đối thủ, sau đó Kenya đập bóng ra ngoài.
16-19
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Kenya tạo cách biệt điểm trong set 2.
16-17
Thanh Thúy ở vị trí số 4, cô quyết định bỏ nhỏ tinh tế thay vì đập bóng trước hàng chắn đôi của Kenya.
13-15
Hàng chắn với chiều cao trội hơn của Kenya tiếp tục block Thanh Thúy.
12-13
Những cú smash đầy uy lực của Kenya tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.
10-10
Thanh Thúy đập bóng sau vạch 3m lọt chắn đối thủ, sau đó Kenya lại mắc lỗi chạm lưới.
6-8
Kiều Trinh đập bóng lọt chắn Kenya, cách biệt thu hẹp xuống còn 2 điểm.
4-8
ĐT Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn và liên tục phải rơi vào thế bám đuổi đối thủ.
2-5
Chủ công Thanh Thúy đỡ hỏng bước một, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý chiến thuật để có những nhắc nhở.
SET 2: 1-1
Kenya có điểm block từ tình huống phát bóng của ĐT Viêt Nam, ngay lập tức đội bóng áo đỏ đáp trả với tình huống chắn bóng thành công.
23-25
Chủ công của Kenya đập bóng chéo sân uy lực khiến Thanh Thúy phòng ngự bất thành. Đội bóng châu Phi có set-point.
22-22
Vi Thị Như Quỳnh đem về điểm block quan trọng để san bằng 22-22.
20-21
Kiều Trinh đập bóng dính vạch, Kenya challenge nhưng không thành công. ĐT Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi điểm số.
18-19
Bích Thủy đập bóng trên chắn ở vị trí số 3, rút ngắn cách biệt điểm số xuống còn cách 18-19.
14-14
Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng với tốc độ 84km/h chạm tay chắn Kenya ra ngoài.
12-12
Kenya mắc hai lỗi chạm lưới liên tiếp, ĐT Việt Nam san bằng điểm số 12-12.
10-9
Kenya liên tục đập bóng ra ngoài, tiếp đến là lỗi giậm vạch, ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước.
4-7
Cuối cùng thì ĐT Việt Nam cũng cắt chuỗi lên điểm của đối thủ với pha đập bóng bạt chắn của Kiều Trinh.
3-6
ĐT Việt Nam vẫn chưa cắt được chuỗi lên điểm của Kenya, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải xin hội ý chiến thuật lần một trong set 1.
3-2
Đội trưởng Thanh Thúy phát bóng không qua lưới để mất điểm số đáng tiếc.
17h00 - SET 1
Trận đấu được bắt đầu, Kenya là đội phát bóng trước và đội bóng châu Phi có điểm số đầu tiên vớ pha đập bóng ở vị trí số 3. Ngay lập tức Kenya phát bóng ra ngoài sân.
16h52
Tổ trọng tài cho các thành viên hai đội tuyển thực hiện nghi lễ cử quốc ca.
16h30
Vận động viên hai đội tuyển Việt Nam và Kenya ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Sau hai trận thua trước Ba Lan và Đức, tuyển Việt Nam cần chốt vòng bảng bằng một màn trình diễn có ý nghĩa: duy trì tinh thần chiến đấu, thử nghiệm đấu pháp nhanh và phối hợp tấn công-phòng ngự để tích luỹ kinh nghiệm cho tương lai. Trận Đức thắng Việt Nam cho thấy khoảng cách về chiều sâu đội hình vẫn còn cần được thu hẹp.
Kenya bước vào trận này với niềm tin chiến thắng, đặc biệt sau màn trình diễn cá nhân ấn tượng của Veronica Oluoch - cô là nguồn ghi điểm chủ lực dù đội thất bại trước Đức. Kenya sẽ tận dụng sức mạnh tấn công biên và thể lực để áp đặt lối chơi.
Dự đoán: trận có thể diễn ra kịch tính ở các set giữa, với Việt Nam cần tập trung khâu chắn lưới và đỡ bước một tốt; nếu khai thác được sơ hở ở hàng sau Kenya, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng và một kết thúc vòng bảng đáng tự hào.