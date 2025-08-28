Vi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002 và cao 1m75, cô gái quê Tương Dương (Nghệ An) không chỉ vượt trội về số điểm so với các đồng đội mà còn cho thấy sự ổn định và vai trò trụ cột trong đội hình.

Theo thống kê từ ban tổ chức, Như Quỳnh có 29 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và 3 điểm từ phát bóng, trung bình 11,67 điểm mỗi trận. Hiệu suất tấn công đạt 32,95%, tỉ lệ chắn bóng 50% và phát bóng 10,71% – những con số thể hiện sự toàn diện của một chủ công đang ở độ chín phong độ.

Như Quỳnh (số 16) là gương mặt nổi bật của ĐT Việt Nam tại giải VĐTG 2025 - Ảnh: Volleyball World

Trận mở màn gặp Ba Lan ngày 23/8, VĐV người dân tộc Thái tỏa sáng rực rỡ với 20 điểm, giúp Việt Nam gây bất ngờ khi giành được một set trước đối thủ hạng ba thế giới.

Tuy nhiên, khi đối đầu Đức hai ngày sau, cô chỉ ghi được 3 điểm do gặp khó trước hàng chắn chắc chắn và kỷ luật. Dẫu vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn đặt niềm tin tuyệt đối, sử dụng cô xuyên suốt trận đấu.

Đến cuộc chạm trán Kenya ngày 27/8, Như Quỳnh trở lại ấn tượng với 12 điểm (8 tấn công, 2 chắn, 2 phát bóng). Dù Việt Nam thua 0-3, những đóng góp của cô giúp đội duy trì thế trận giằng co trong hai set đầu.

Các pha bật chắn của Quỳnh rất ấn tượng dù thua kém chiều cao đối thủ - Ảnh: Volleyball World

Kết thúc vòng bảng, không phải đội trưởng Thanh Thúy hay Bích Thủy mà Như Quỳnh mới được xem là gương mặt nổi bật nhất hàng công tuyển Việt Nam, trung bình gần 10 điểm tấn công mỗi trận.

Sau giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Thái Lan, Như Quỳnh cùng đồng đội trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho giai đoạn 2 Giải vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại Ninh Bình từ 10/10.