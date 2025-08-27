Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan đã hoàn thành vòng bảng với đầy ắp kịch tính, khi những đội tuyển hàng đầu đều đã góp mặt ở vòng 1/8.

Đương kim vô địch Serbia tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi sớm giành vé, song tham vọng bảo vệ ngôi vương của họ bị đe dọa bởi chấn thương của ngôi sao Tijana Boskovic.

Cùng bảng đấu, Nhật Bản cũng sớm đi tiếp và hứa hẹn tạo nên trận quyết đấu hấp dẫn với Serbia để tranh ngôi đầu bảng H.

ĐT Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng - Ảnh: Volleyball World

Ở bảng C, đương kim á quân Brazil vẫn thể hiện sự vượt trội với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, cùng với Pháp giành quyền vào vòng knock-out.

Mỹ – đội từng xếp hạng 4 giải đấu cách đây 3 năm – cũng chứng minh sức mạnh tại bảng D. Dù vừa trải qua một kỳ VNL nhiều biến động, họ vẫn áp đảo Slovenia, Argentina và CH Séc.

Cuộc đua vé thứ 2 ở bảng đấu này gay cấn đến phút chót, với Slovenia vượt qua hai đối thủ Nam Mỹ và châu Âu nhờ chỉ số phụ.

Trong khi đó, ứng cử viên số 1 Italia dễ dàng toàn thắng trước Bỉ, Cuba và Slovakia, còn Bỉ cũng cho thấy sự khác biệt để giành tấm vé còn lại. Thổ Nhĩ Kỳ và Canada đi tiếp ở bảng E, còn bảng F chứng kiến Trung Quốc và Cộng hòa Dominica lọt vào vòng trong.

Các cặp đấu vòng 1/8

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan chơi ấn tượng, cùng Hà Lan giành vé đi tiếp. Bảng G có sự góp mặt của Việt Nam không mang đến bất ngờ: Đức và Ba Lan chiếm hai vị trí dẫn đầu, trong khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể có chiến thắng lịch sử khi thua 0-3 đáng tiêc trước Kenya.

Các trận đấu vòng 1/8 giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 29-31/8, hứa hẹn những màn đối đầu đỉnh cao.