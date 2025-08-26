Trận đấu giữa tuyển nữ Thái Lan và Hà Lan tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 thực sự là một bữa tiệc cảm xúc với những màn rượt đuổi nghẹt thở kéo dài 5 set.

Ở set 1, dù bị đánh giá thấp hơn và sớm lấy vé vào vòng 1/8, Thái Lan đã chơi đầy quyết tâm trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Pimpichaya tiếp tục chứng tỏ vai trò đầu tàu, cùng đồng đội thi đấu chắc chắn trong cả công lẫn thủ để giành chiến thắng 25-23.

Pimpichaya trong một pha đập bóng - Ảnh: Volleyball World

Tuy nhiên, Hà Lan nhanh chóng lấy lại thế trận ở set 2 nhờ lợi thế thể hình, tấn công mạnh mẽ và phòng ngự kín kẽ, khép lại set với tỉ số 25-17.

Set 3 chứng kiến sự giằng co quyết liệt, khi Thái Lan chơi hứng khởi và vượt lên ở những thời khắc quan trọng. Pimpichaya một lần nữa tỏa sáng, giúp đội chủ nhà thắng sát nút 25-23, qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2017 giành set thắng trước Hà Lan.

Thế nhưng, đại diện châu Âu không để bất ngờ lặp lại ở set 4. Với chuỗi ghi điểm liên tiếp, Hà Lan thắng áp đảo 25-10, đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Niềm vui của các cô gái Hà Lan - Ảnh: Volleyball World

Ở set cuối, Hà Lan kiểm soát phần lớn thời gian, nhưng Thái Lan cho thấy bản lĩnh khi vượt lên dẫn 12-10. Đáng tiếc, hàng công không tận dụng được cơ hội, để đối thủ lội ngược dòng và giành chiến thắng kịch tính 16-14.

Chung cuộc, Hà Lan thắng 3-2 để giữ ngôi đầu bảng A giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, còn Thái Lan ngậm ngùi xếp thứ hai và sẽ phải đối đầu đội nhất bảng H là Serbia hoặc Nhật Bản.