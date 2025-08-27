Giữa đấu trường khốc liệt của giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Thái Lan, tuyển Việt Nam đã bước vào sân chơi bằng tất cả trái tim và niềm kiêu hãnh.

Những thất bại trước Ba Lan hay Đức không làm lu mờ những Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh hay Hoàng Thị Kiều Trinh.

Lâm Oanh nằm trong số chuyền hai nổi bật nhất giải. Ảnh: Volleyball World

Kiều Trinh chắn bóng xuất sắc dù kém xa đối thủ về thể hình. Ảnh: Volleyball World

Ngược lại, 2 trận đã qua càng khiến hình ảnh các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở nên đáng nhớ hơn: một tập thể nhỏ bé về vóc dáng nhưng kiêu hãnh, vững vàng và bền bỉ.

Trong đội hình ấy, Lâm Oanh nổi bật như một minh chứng cho sức mạnh ý chí. Cô chuyền hai chỉ cao 1,78 m – thấp hơn hẳn mặt bằng chuyền hai tầm cỡ thế giới – nhưng vẫn góp mặt ở top 9 với 53 lần chuyền thành công, đồng thời đứng top 6 về phát bóng với 3 lần ghi điểm trực tiếp.

Giữa những đôi tay vươn cao như tường thành của đối thủ, Lâm Oanh vẫn tìm được khe hở để kiến tạo, để đồng đội tung ra những cú đập đầy uy lực.

Các cô gái Việt Nam ghi dấu ấn trong từng trận đấu. Ảnh: Volleyball World

Thanh Thúy – niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam – tiếp tục là chỗ dựa tinh thần. Vị trí trong nhóm 18 VĐV tấn công tốt nhất giải không chỉ là con số, mà còn là phần thưởng cho những tháng ngày bền bỉ khổ luyện.

Cạnh bên, Như Quỳnh, cô gái dân tộc Thái nhỏ nhắn, cũng chen chân vào top 19 tay đập, thắp thêm hy vọng về một thế hệ mới đang trưởng thành mạnh mẽ.

Và trên lưới, Kiều Trinh – chỉ cao 1,77 m – vẫn hiên ngang vươn tay chặn bóng. Cô góp 3 điểm từ những cú chắn bóng thành công, đứng top 8 những tay chắn của giải.

Trong thế giới nơi những người khổng lồ thống trị, hình ảnh Trinh bật cao đôi tay mảnh mai để ngăn chặn cú đánh sấm sét từ đối phương mang lại xúc cảm đặc biệt: nhỏ bé nhưng kiên cường, yếu thế nhưng không lùi bước.

Ở bảng G, chỉ ghi nhận 3 cột mốc tốt hơn thành tích của Trinh: 7 điểm từ chắn bóng – thuộc về Marie Scholzel (Đức), Magdalena Stysiak (Ba Lan); 6 điểm – Agnieszka Korneluk (Ba Lan); 5 điểm – Camilla Weitzel (Đức).

Kiều Trinh và Lâm Oanh, không cao nhưng cả thế giới phải ngước nhìn. Ảnh: Volleyball World

Chiều cao của những đối thủ này? Scholzel 1,90 m; Stysiak lên đến 2,03 m; Korneluk 2 m; Weitzel 1,95 m.

Bóng chuyền nữ Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng: chúng ta đến đây để học hỏi, nhưng cũng để khẳng định mình.

Những thống kê lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp khi đặt trong câu chuyện về tinh thần và niềm tin.

Các cô gái Việt Nam đã cho thế giới thấy rằng, bóng chuyền không chỉ đo bằng chiều cao hay sức mạnh, mà còn đo bằng trái tim biết bùng cháy, bằng sự đồng lòng của cả một tập thể.

Trận cuối vòng bảng đang chờ phía trước, gặp Kenya (17h ngày 27/8). Trong lúc chờ trang sử mới, các cô gái vàng đã kịp viết nên một hành trình nhiều điều thú vị, nơi mỗi cú chuyền, cú đập, cú chắn đều chất chứa khát vọng vươn lên, để thế giới nhớ rằng: bóng chuyền Việt Nam không chỉ góp mặt, mà còn cho cả thế giới biết chúng ta là ai.