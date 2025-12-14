Lịch thi đấu chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33

15/12 - 15h00: Philippines vs Indonesia (Tranh HCĐ)

15/12 - 17h00: Việt Nam vs Thái Lan (Tranh HCV)

Ngày thi đấu 15/12 hứa hẹn bùng nổ tại SEA Games 33, với tâm điểm là trận chung kết bóng chuyền nữ giữa tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan, lúc 17h00.

Trước đó, Philippines và Indonesia sẽ so tài trong trận tranh HCĐ lúc 15h cùng ngày.

ĐT bóng chuyền nữ giữa Việt Nam chạm trán Thái Lan ở chung kết - Ảnh: SN

Ở bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Philippines 3-0 với các tỷ số 25-17, 25-14 và 25-17.

Chiến thắng này đưa Thanh Thúy và các đồng đội lần thứ tư liên tiếp vào chung kết SEA Games và là lần thứ 12 trong lịch sử. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng đội sẽ vượt qua chủ nhà Thái Lan để hiện thực hóa giấc mơ đổi màu huy chương.