Kình ngư trẻ Nguyễn Quang Thuấn tạo tiếng vang lớn tại SEA Games 33 khi phá kỷ lục đại hội ở nội dung 400m hỗn hợp, mang về tấm HCV cực kỳ ấn tượng.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 15/12
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi giành HCV 5.000m nữ SEA Games 33, cân bằng kỷ lục 13 HCV và mở ra cơ hội lập cột mốc mới.
Xuất sắc giành HCV ở nội dung 5.000m nữ tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh có những chia sẻ đầy cảm xúc và thú vị.
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vô đối, cùng Lê Thị Tuyết mang về chiến thắng kép trên đường chạy 5.000m nữ. Điền kinh khép lại ngày thi đấu của TTVN bằng tấm HCV nội dung chạy 4x400m hỗn hợp.
