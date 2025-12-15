Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP Vòng bán kết bóng đá nam

15/12 15:30 U22 Việt Nam U22 Philippines VTV5, FPT Play 20:00 U22 Thái Lan U22 Malaysia VTV2, FPT Play

