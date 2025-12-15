VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nữ SEA Games 33, giữa Việt Nam vs Philippines trong khuôn khổ vòng bán kết, lúc 12h30 ngày 14/12.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay
|NGÀY
|GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
| Vòng bán kết bóng đá nam
|15/12
|15:30
|U22 Việt Nam
|U22 Philippines
|VTV5, FPT Play
|20:00
|U22 Thái Lan
|U22 Malaysia
|VTV2, FPT Play
Trực tiếp SEA Games ngày 14/12 - Bộ 3 xạ thủ Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Thùy Trang - Triệu Thị Hoa Hồng xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ và còn phá kỷ lục SEA Games.
Điền kinh SEA Games 33 một lần nữa chứng kiến sự vượt trội của Nguyễn Thị Oanh, biểu tượng vàng Thể thao Việt Nam và khu vực.
VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 14/12/2025, nhanh và chính xác.