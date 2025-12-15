Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày thi đấu 14/12 ghi nhận đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 với 34 HCV, 35 HCB và 66 HCĐ, tổng cộng 134 huy chương.

Dù không bùng nổ về số lượng HCV trong ngày 14/12, Việt Nam vẫn đều đặn tích lũy huy chương, cho thấy chiều sâu lực lượng và tính bền bỉ ở giai đoạn nước rút.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan tiếp tục thống trị tuyệt đối khi đã vươn lên 132 HCV, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Lợi thế sân nhà, cùng sự đầu tư mạnh mẽ ở các môn truyền thống và Olympic, giúp Thái Lan tạo khoảng cách rất lớn trên bảng tổng sắp. Với đà hiện tại, ngôi nhất toàn đoàn gần như đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà.

