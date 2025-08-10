Trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025 giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính đến phút cuối.
Set 1, các cô gái Việt Nam khởi đầu tốt nhưng đánh mất thế trận vì bắt bước một kém, để Thái Lan thắng 25-17. Sang set 2, Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp Việt Nam dẫn trước 5 điểm, nhưng lỗi liên tiếp tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược, thắng sít sao 26-24.
Set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Quỳnh vào sân, cùng Bích Tuyền tỏa sáng, giúp Việt Nam thắng cách biệt 25-17. Set 4, Vi Quỳnh tiếp tục san sẻ gánh nặng ghi điểm với Bích Tuyền, giúp đội nhà thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2.
Set 5 quyết định, hai đội giằng co từng điểm. Khi tỷ số 14-14, Bích Tuyền tung cú đập quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở 16-14, giúp tuyển nữ Việt Nam đăng quang chặng 2 một cách đầy cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên đánh bại đại kình địch Thái Lan, và cũng là chức vô địch SEA V.League lần đầu tiên trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|17
|24
|25
|25
|16
|Thái Lan
|25
|26
|17
|22
|14
16-14: Championship-point cho Việt Nam
Đối chuyền Bích Tuyền ghi điểm championship-point với cú smash cực kỳ uy lực đưa bóng cắm sàn. ĐT Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch lịch sử tại SEA V.League. Một chức vô địch quá cảm xúc của các cô gái bóng chuyền Việt Nam.
14-14
Sau khi Bích Tuyền đem về championship-point, Thái Lan lập tức san bằng 14-14.
13-11
Thái Lan lên liền 2 điểm, cách biệt giờ chỉ còn 1 điểm. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý lần hai trong set 5.
13-10
Thanh Thúy bị block, sau đó Thái Lan chắn bóng ra ngoài sân. Thái Lan lập tức xin hội ý chiến thuật.
10-7
Thái Lan chắn 3 nhưng Bích Tuyền đập bóng chạm tay ra ngoài sân.
9-7
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý chiến thuật sau khi Thái Lan ghi liền 2 điểm.
9-5
Vẫn là cầu giao bóng của Thanh Thúy, pha đập bóng đưa bóng chạm lưới đi ra ngoài sân. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam khiếu nại thành công.
8-5
Như Quỳnh tấn công về phía cuối sân chính xác, tạo khoảng cách 3 điểm nhiều hơn cho ĐT Việt Nam. Hai đội đổi sân để thi đấu tiếp set 5.
5-5
Chủ công Pimpichaya ghi điểm san bằng điểm số 5-5.
4-3
Bích Tuyền ghi hai điểm liên tiếp. Sau đó Nguyễn Thị Trinh phát bóng phá bước một của Chachu-on.
1-3
Thanh Thúy cứu bóng không hiểu ý Kháng Đang, sau đó Bích Tuyền cũng bất ngờ.
SET 5: 1-1
Lâm Oanh là người phát bóng cho ĐT Việt Nam, nhưng nỗ lực cứu bóng bằng chân của Khánh Đang không thành công trước cú đập uy lực của chủ công Thái Lan. Ngay lập tức Bích Tuyền đáp trả với cú smash tương tự.
25-22
Thái Lan phát bóng ra ngoài sân, ĐT Việt Nam san bằng tỷ số 2-2. Trận chung kết chặng 2 SEA V.League bước vào set 5 quyết định.
23-20
Bích Tuyền đập bóng bật tay chắn Thái Lan ra ngoài sân.
21-18
Như Quỳnh bỏ nhỏ chạm hàng chắn Thái Lan ghi điểm ngay sau khi ĐT Việt Nam hội ý lần hai.
20-16
Thanh Thúy cắt cầu giao bóng của Thái Lan, với pha xử lý lỏng cổ tay tinh tế đưa bóng dính vạch. Sau đó đến lượt Như Quỳnh mượn chắn ghi điểm.
18-16
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Thái Lan ghi liền 2 điểm.
18-14
Bích Tuyền phát bóng ghi điểm trực tiếp, Chachu-on là người mắc lỗi bước một, Thái Lan lập tức xin hội ý lần hai trong set 4.
16-14
Hàng chắn của ĐT Việt Nam tiếp tục block Thái Lan, tạo cách biệt 2 điểm nhiều hơn đối thủ.
10-9
Vẫn là một pha chắn bóng chính xác, ĐT Việt Nam có 4 điểm liên tiếp để dẫn lại Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa vàng lập tức xin hội ý chiến thuật.
9-9
Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh chắn đôi chính xác, sau đó đến lượt Như Quỳnh block thành công, điểm số được san bằng 9-9.
5-8
Bích Thủy bị hàng chắn đôi của Thái Lan theo sát, sau đó Thanh Thúy lỗi bước một. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý lần một trong set 4.
4-4
Bích Tuyền cắt cầu giao bóng của Chachu-on, san bằng điểm số 4-4.
3-3
ĐT Thái Lan san bằng điểm số 3-3 với cầu giao bóng của Chachu-on.
SET 4: 3-0
Nguyễn Thị Trinh bám chắn tốt, ĐT Việt Nam vượt lên ẫn trước 3-0.
25-17
Chủ công Thanh Thúy đem về set-point với pha đập bóng rất mạnh về cuối sân.
22-14
Thái Lan mãi mới cắt được cầu giao bóng của Thanh Thúy. Ngay lập tức Bích Tuyền lại đập bóng cắm sàn uy lực.
20-13
Vi Thị Như Quỳnh chớp cơ hội tấn công nhanh trên lưới giúp ĐT Việt Nam tạo cách biệt lên tới 6 điểm. Sau đó lại là Bích Tuyền đập bóng chính xác về cuối sân. Thái Lan xin hội ý lần thứ 2 trong set 3.
16-13
Thái Lan xin hội ý kỹ thuật sau tình huống Bích Tuyền đập bóng bạt chắn sau vạch 3 mét.
14-12
Bích Tuyền chuyền bóng vừa tầm để Thanh Thúy bật nhảy ở vị trí số 4 đập bóng bạt chắn Thái Lan.
12-10
Lâm Oanh chuyền bóng vừa tầm để đội trưởng Thanh Thúy đập bóng cắm sàn, tạo cách biệt 2 điểm.
10-9
Bích Tuyền đập bóng ghi hai điểm liên tiếp.
8-7
Thatdao đập bóng ra ngoài sân. Set 3 đang giằng co hấp dẫn khi hai đội thay nhau giành điểm, chưa đội nào vượt lên dẫn trước 2 điểm.
4-4
Thatdao phát bóng ra ngoài sân. Set 3 đang diễn ra giằng co.
SET 3: 2-2
Thanh Thúy bật nhảy chạm ăng-ten, ĐT Việt Nam mất điểm đáng tiếc.
24-26
Nỗ lực cứu bóng tốt của Thái Lan giúp họ ghi điểm quyết định để kết thúc set đấu, qua đó tạm dẫn ĐT Việt Nam 2-0.
24-24
Bích Tuyền đập bóng uy lực sau vạch 3 mét, ĐT Việt Nam cứu được cả 2 set-point.
22-24
Nguyễn Thị Uyên và Thanh Thúy nhường nhau trong tình huống đỡ bước một tạo cơ hội cho Thái Lan có 2 set-point.
22-22
Đến lượt Bích Thủy di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng ghi điểm sở trường.
20-20
Bích Tuyền đập bóng chạm tay chắn Thái Lan khiến họ không thể sửa sai.
18-19
ĐT Việt Nam liên tiếp lỗi bước một từ cầu phát bóng của Chachu-on. Kiều Trinh vừa vào sân có hai pha đỡ hỏng liên tiếp.
18-15
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Thái Lan rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm.
18-13
Đến lượt Thanh Thúy tỏa sáng với pha đập bóng ở vị trí số 3 khiến Thái Lan không thể hóa giải.
16-12
Bích Thủy di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng chéo sân giúp ĐT Việt Nam duy trì cách biệt 4 điểm nhiều hơn.
14-10
Bích Tuyền phát bóng khó chịu khiến VĐV Thái Lan đỡ bước một lỗi, Bích Thủy lập tức chớp cơ hội đem về một điểm. Đội bóng xứ Chùa vàng tiếp tục mắc lỗi sau đó buộc họ phải xin hội ý.
10-7
Pha bóng bền cực kỳ hấp dẫn, hai đội phô diễn khả năng phòng ngự cực hay. Điểm số cuối cùng thuộc về ĐT Việt Nam khi Chachu-on đánh bóng ra ngoài sân.
Sau đó đến lượt Bích Tuyền giúp ĐT Việt Nam tạo khoảng cách 3 điểm nhiều hơn so với Thái Lan.
7-4
Đến lượt Bích Tuyền đập bóng bạt chắn ĐT Thái Lan, Việt Nam tạo cách biệt 3 điểm.
SET 2: 5-4
Đối chuyền Pimpichaya đập bóng bạt chắn ĐT Việt Nam ra ngoài sân. Ngay sau đó cô phát bóng ra ngoài sân. Thái Lan khiếu nại nhưng không thành công.
25-17
ĐT Thái Lan kết thúc set 1 với điểm số khá cách biệt 25-17.
16-23
Vẫn là Bích Tuyền với hai tình huống đập bóng sau vạch 3 mét ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
14-21
Bích Tuyền đang dần lấy lại sự tự tin với pha đập bóng lọt chắn Thái Lan.
12-19
Bích Tuyền đập bóng bạt chắn nữ Thái Lan. Tuy nhiên khoảng cách là 7 điểm là rất khó cho ĐT Việt Nam.
9-18
Chuỗi lên điểm liên tiếp của Thái Lan chỉ bị cắt sau pha phát bóng ra ngoài sân của đội bóng xứ Chùa vàng.
8-16
ĐT Thái Lan gia tăng khoảng cách với đội chủ nhà lên thành 8 điểm. Ngay cả hai trụ cột Thanh Thúy và Bích Tuyền cũng mắc lỗi đập bóng rúc lưới.
8-11
Bích Tuyền đập bóng uy lực sau vạch 3 mét, cắt cầu giao bóng của Pimpichaya.
7-11
ĐT Việt Nam vẫn chưa thể cắt được cầu giao bóng của các cô gái Thái Lan.
7-8
ĐT Thái Lan vừa có 3 điểm liên tiếp, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý lần một trong set 1.
6-4
Nguyễn Thị Trinh ghi hai điểm liên tiếp giúp ĐT Việt Nam tái lập thế dẫn trước.
3-3
ĐT Thái Lan cũng có mạch lên liền 3 điểm, libero có hai pha đỡ bước một lỗi làm khó đồng đội.
3-0
Bích Tuyền chắn bóng tốt, sau đó đối chuyền của ĐT Việt Nam đập bóng chéo sân, cắm sàn giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-0.
19h00 - SET 1
Trận đấu chính thức được bắt đầu, ĐT Việt Nam là những người phát bóng trước, được Kim Thoa thực hiện. Sau đó Thanh Thúy là người điểm số đầu tiên.
18h57
Hai đội tuyển chuẩn bị bước vào trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025. Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu xanh, trong khi nữ Thái Lan mặc trang phục màu đỏ.
18h45
Vào thời điểm này, CĐV vào gần như kín các chỗ ngồi tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.
18h30
VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang khởi động trước trận đấu.
18h00
Ở trận đấu mới kết thúc, Philippines vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 (25-17, 25-17, 28-26).
Nhận định trước trận
Trận chung kết giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tại chặng 2 SEA V.League 2025 hứa hẹn đầy kịch tính.
Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có phong độ ổn định sau những màn trình diễn ấn tượng ở chặng 1, đặc biệt là sự ăn ý giữa chuyền hai và các mũi tấn công biên.
Trong khi đó, Thái Lan - đương kim vô địch SEA Games vẫn giữ lối chơi tốc độ, biến hóa cùng dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm. Điểm mấu chốt sẽ nằm ở khả năng bắt bước một và hóa giải những pha tấn công nhanh của đối thủ.
Nếu các cô gái Việt Nam duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội phản công, cơ hội tạo nên bất ngờ là hoàn toàn có thể. Đây sẽ là màn so tài không chỉ về kỹ thuật, mà còn là cuộc chiến tâm lý giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ trong khu vực.