Trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025 giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính đến phút cuối.

Set 1, các cô gái Việt Nam khởi đầu tốt nhưng đánh mất thế trận vì bắt bước một kém, để Thái Lan thắng 25-17. Sang set 2, Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp Việt Nam dẫn trước 5 điểm, nhưng lỗi liên tiếp tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược, thắng sít sao 26-24.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch lịch sử - Ảnh: Trung Kiên

Set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Quỳnh vào sân, cùng Bích Tuyền tỏa sáng, giúp Việt Nam thắng cách biệt 25-17. Set 4, Vi Quỳnh tiếp tục san sẻ gánh nặng ghi điểm với Bích Tuyền, giúp đội nhà thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2.

Set 5 quyết định, hai đội giằng co từng điểm. Khi tỷ số 14-14, Bích Tuyền tung cú đập quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở 16-14, giúp tuyển nữ Việt Nam đăng quang chặng 2 một cách đầy cảm xúc.

Đây là lần đầu tiên đánh bại đại kình địch Thái Lan, và cũng là chức vô địch SEA V.League lần đầu tiên trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.