AC Milan tạo nên cú sốc khi đánh bại Inter 3-1 trong trận derby thứ 100 tại San Siro, với Diego Moreira tỏa sáng rực rỡ, khiến đại kình địch nhận thất bại đầu tiên mùa này.

Trận derby thành Milan diễn ra đầy kịch tính khi AC Milan nhập cuộc bùng nổ trước Inter, đội bóng đang dẫn đầu Serie A với thành tích bất bại.

Ngay phút thứ 4, Diego Moreira vượt qua Carlos Augusto rồi tạt bóng chính xác để Christian Pulisic đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chỉ sáu phút sau, Moreira tiếp tục ghi dấu ấn bằng quả phạt góc thuận lợi, tạo điều kiện để Adrien Rabiot dứt điểm chân trái hiểm hóc, nhân đôi cách biệt.

AC Milan định đoạt trận derby ngay trong hiệp một - Ảnh: AC Milan

Bị dẫn hai bàn chóng vánh, Inter nỗ lực vùng lên. Phút 22, Alessandro Bastoni đánh đầu tung lưới Mike Maignan sau tình huống phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng giúp thầy trò HLV Cristian Chivu lấy lại thế trận, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Milan.

Tuy nhiên, đúng lúc Inter chơi hưng phấn, Moreira lại tỏa sáng. Phút 43, cầu thủ này tung cú sút chân phải quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-1.

Sang hiệp hai, Inter đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn của Milan.

Phút 74, đội khách được hưởng phạt đền, song trọng tài thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Chung cuộc, Milan thắng 3-1, nối dài chuỗi tám trận bất bại trước Inter. Moreira trở thành người hùng với một bàn thắng và hai kiến tạo, giúp HLV Ruben Amorim giành chiến thắng derby đầy thuyết phục.

Ghi bàn

AC Milan: Pulisic 4', Rabiot 10', Moreira 43'

Inter Milan: Bastoni 22'

Đội hình xuất phát:

AC Milan: Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira, Modric, Musah, Diawara, Rabiot, Pulisic, Ramos

Inter Milan: Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Spence, Barella, Calhanoglu, Augusto, Diouf, Sucic, Thuram