Trận đấu tâm điểm vòng 3 Serie A giữa Juventus và AC Milan đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút đầy kịch tính. Hai đội nhập cuộc với phong độ hoàn hảo khi cùng toàn thắng hai vòng đầu, vì vậy cuộc đối đầu tại Turin được chờ đợi sẽ quyết định vị thế trong cuộc đua nhóm đầu.

Trên sân nhà, Juventus chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, đội bóng áo sọc trắng đen gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chắc chắn, kỷ luật của AC Milan.

Juventus áp đảo đội khách nhưng bế tắc trong phần lớn thời gian - Ảnh: CLB

Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một đến ở phút 38 khi Conceicao thoát xuống bên cánh rồi tung cú dứt điểm nhanh ở góc hẹp. Dù vậy, thủ môn Mike Maignan đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội khách. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, Juventus tiếp tục gia tăng sức ép. Conceicao một lần nữa khiến khung thành AC Milan chao đảo nhưng cú dứt điểm của anh lại bị cột dọc từ chối.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Juventus bất ngờ nhận trái đắng ở phút 68. Từ một tình huống xử lý nhanh trong vòng cấm, Cisse tung cú sút đầy bất ngờ, đánh bại thủ môn Vicario, đưa AC Milan vượt lên dẫn trước.

Juventus và AC Milan chia điểm kịch tính - Ảnh: CLB

Bị dẫn bàn, Juventus dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng được đền đáp ở phút 90+2. Koopmeiners thực hiện đường chuyền chính xác để Federico Gatti bật cao đánh đầu tung lưới AC Milan, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này giúp cả Juventus và AC Milan tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau ba vòng đấu, nhưng đều bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm dẫn đầu Serie A.

Ghi bàn

Juventus: Gatti 90+2'

AC Milan: Cisse 68'

Đội hình xuất phát

Juventus: Vicario, Celik, Lucumi, Bremer, Kalulu, Luiz, Locatelli, Alajbegovic, Gonzalez, Conceicao, Muani

AC Milan: Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira, Musah, Modric, Estupinan, Rabiot, Saelemaekers, Ramos