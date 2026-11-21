Cristiano Ronaldo trải qua trận đấu đầy cảm xúc khi ghi bàn mở tỷ số nhưng sút hỏng penalty, khiến Al Nassr thua ngược Al Ahli 1-3 và gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch.

Trận đại chiến Saudi Pro League chứng kiến màn ngược dòng ấn tượng của Al Ahli trước Al Nassr, trong ngày Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm với những khoảnh khắc trái ngược.

Phút 14, Samu Costa cướp bóng sau sai lầm của Atangana, tạo điều kiện để Ronaldo dứt điểm một chạm, mở tỷ số cho Al Nassr.

Chỉ bốn phút sau, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm 11m. Tuy nhiên, Ronaldo lại sút bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc.

Ronaldo từ người hùng hóa tội đồ - Ảnh: Al Nassr

Phút 31, Demiral đưa bóng vào lưới Al Nassr nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi cản trở thủ môn Bento. Đến phút 45+1, Galeno tung cú sút xa uy lực, gỡ hòa 1-1 cho Al Ahli trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép. Phút 67, Al Ahli được hưởng phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Ivan Toney thực hiện thành công quả đá 11m, đưa Al Ahli vượt lên dẫn 2-1.

Phút 75, Ibanez bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Spertsyan, ấn định chiến thắng 3-1.

Thất bại khiến Al Nassr tiếp tục có 28 điểm, đứng trước nguy cơ bị Al Hilal nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Al Ahli vươn lên vị trí thứ tư với 24 điểm. Ronaldo dù ghi bàn vẫn có trận đấu đáng quên khi bỏ lỡ quả phạt đền quan trọng.

Ghi bàn

Al Ahli: Galeno (45+1'), Toney (71' phạt đền), Ibanez (75')

Al Nassr: Ronaldo (14')

Đội hình xuất phát

Al Ahli: Mendy; Baattiah, Demiral, Ibanez, Balobaid; Atangana, Al Johani, Spertsyan; Trincao, Galeno, Toney

Al Nassr: Bento; Awad Aman, Simakan, Inigo Martinez, Boushal; Al Khaibari, Samu Costa; Angelo, Felix, Al Hamdan; Ronaldo.