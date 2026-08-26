Al Nassr tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Saudi Pro League sau màn ngược dòng khó tin trước Al Ettifaq ở vòng đấu thứ ba. Dù gặp vô vàn khó khăn, đội bóng của Cristiano Ronaldo vẫn giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi Al Ettifaq sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Rayane Messi, Moussa Dembele, trong khi Al Nassr tung ra hàng loạt ngôi sao gồm Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane và Kingsley Coman.

Al Nassr có màn ngược dòng khó tin - Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, hiệp một nhanh chóng trở thành cơn ác mộng với Al Nassr. Bước ngoặt đến ngay phút 12 khi thủ môn Bento nhận thẻ đỏ, khiến đội khách phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Chưa dừng lại ở đó, thủ môn vào sân thay người của Al Nassr liên tiếp mắc sai lầm, tạo điều kiện để Al Ettifaq ghi hai bàn và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0. Trong bối cảnh khó khăn, Cristiano Ronaldo được rút ra sau hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Nhân vật tạo nên sự khác biệt là Joao Felix khi tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tiếp kiến tạo để Sadio Mane ghi bàn ở phút 74 và Al Amri lập công ở phút 77, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Dù không ghi bàn nhưng Felix góp công lớn với hai pha kiến tạo - Ảnh: Al Nassr

Kịch tính được đẩy lên cao trong những phút cuối. Phút 90, Sadio Mane hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán, giúp Al Nassr hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-2.

Chiến thắng này giúp Al Nassr tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng và vươn lên dẫn đầu Saudi Pro League, trong khi Al Ettifaq tiếc nuối đánh mất lợi thế lớn dù từng dẫn trước hai bàn và chơi hơn người.

Ghi bàn

Al Ettifaq: Duda (31'), Medran (45+4')

Al Nassr: Mane (74', 90'), Al Amri (77')

Thẻ đỏ

Al Nassr: Bento 12'

Đội hình thi đấu

Al Ettifaq: Ba Al Jawsh, Hendry, Al Otaibi, Khateeb, Al Olayan, Al Shammari, Messi, Medran, Duda, Gluscevic, Dembele

Al Nassr: Bento, Boushal, Martinez, Al Amri, Al Najdi, Coman, Samu Costa, Angelo, Mane, Joao Felix, Ronaldo