Sau khi tuyển Bồ Đào Nha dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026, Cristiano Ronaldo dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình trong chuyến du lịch tại vùng biển Mallorca, thuộc quần đảo Balearic, Tây Ban Nha.

Cha con Ronaldo khoe body săn chắc - Ảnh: FBNV

Trong những khoảnh khắc chia sẻ trên mạng xã hội, siêu sao người Bồ Đào Nha thu hút sự chú ý khi khoe thân hình săn chắc ở tuổi 41. Bên cạnh anh là con trai cả 16 tuổi, Cristiano Ronaldo Jr., người đang ngày càng trưởng thành và được kỳ vọng tiếp nối thành công của cha.

Hình ảnh hai bố con tạo dáng bên bờ biển khiến người hâm mộ thích thú, đặc biệt khi Ronaldo đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “Chưa”.

Chỉ một từ đơn giản nhưng được nhiều người hiểu là lời trêu đùa của CR7 dành cho con trai: vẫn còn phải tập luyện nhiều hơn nữa nếu muốn đạt tới đẳng cấp và sự kỷ luật của người bố nổi tiếng.

CR7 xả hơi bên gia đình sau kỳ World Cup 2026 - Ảnh: FBNV

Không chỉ khoe vóc dáng ấn tượng, Ronaldo còn cho thấy hình ảnh đời thường khi tận hưởng kỳ nghỉ cùng vị hôn thê Georgina Rodríguez và các con sau kỳ World Cup không như mong đợi.

Video ghi bàn, lập thêm kỷ lục World Cup (nguồn: VTV)