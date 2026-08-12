Cha Lionel Messi – ông Jorge Messi qua đời ở tuổi 68 vào ngày 8/8, sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Messi đau đớn nhận tin lúc đang cùng Inter Miami chuẩn bị cho trận đấu tại Leagues Cup.

Anh cùng vợ và các con lập tức lên chuyên cơ riêng trở về quê nhà chịu tang cha, hiện chưa có ngày trở lại Mỹ, cũng chưa biết khi nào đội trưởng số 10 có thể tái xuất sân cỏ.

Messi đăng hình ảnh hạnh phúc bên cha lúc còn sống. Ảnh; Insta Leo Messi

Ai cũng biết, Messi có ảnh hưởng rất lớn từ người cha của mình. Chính ông đã đứng sau mọi hành trình để con trai từng bước gặt hái thành công trên sân cỏ và trở thành một cầu thủ vĩ đại như hôm nay.

Dù đã lường trước được kết cục xấu, nhưng việc người cha ra đi vẫn là cú sốc lớn với Messi và anh cần thời gian để lấy lại cân bằng cuộc sống.

Bốn ngày sau khi ông Jorge qua đời, Messi lần đầu phá vỡ im lặng, bằng tâm thư cay khóe mắt viết tiễn biệt người cha kính yêu. Đáng chú ý trong những lời an ủi, chia sẻ với Messi dưới bài đăng, có cả Ronaldo.

“Bố à, con vẫn không thể tin được là bố đã đi xa. Con vẫn chưa thể chấp nhận được hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận sự thật này. Thật khó để tưởng tượng rằng con sẽ không bao giờ được gặp lại bố nữa.

Con biết bố đã phải chịu đựng và đó là điều tốt nhất, nhưng bố đã rời xa mẹ và chúng con quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp tận hưởng cùng nhau”, những lời xúc động Messi dành cho cha mình.

Anh viết thêm: “Bố đã tha thiết mong con tham dự World Cup 2026, và chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, bệnh tình của bố trở nặng hơn. Đây là lần đầu tiên bố không thể có mặt ở một giải đấu của con, nhưng mẹ cứ động viên con rằng, bố sẽ khỏe lại và đủ sức để đi. Con đã nói với bố rằng, nhất định chúng con sẽ vào đến trận chung kết để bố có mặt ở đó. Cứ mỗi khi trận đấu kết thúc là con lại ngóng chờ, mong lắm tin nhắn của bố. Lúc đó con mới chợt nhận ra tình hình thực sự tệ đến thế nào.

Dù vậy, con vẫn luôn tập trung cố gắng hết sức, nghĩ về việc cùng đội đi xa nhất có thể, để bố có thể đến xem con thi đấu.

Messi khiến chúng ta đều rơi nước mắt theo anh, khi đọc những lời tiễn biệt của siêu sao 39 tuổi dành cho cha. Ảnh; Fabrizio Romano

Chúng con đã vào đến chung kết, nhưng bố không thể ở đó. Con rất muốn giành chiến thắng để mang chiếc cúp về và để cho bố thấy một chiếc cúp mới nữa, nhưng con đã không thể làm được. Đôi chân con không thể cố thêm được nữa. Con đã cố gắng vượt qua giới hạn của sức lực, nhưng con bất lực. Con chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn ổn trong thời gian qua.

Khi con trở về, bố lại tưởng rằng chúng con thua ở trận chung kết trên chấm phạt đền. Hai bố con mình chẳng thể nói với nhau lời nào về những gì đã xảy ra. Bố không thể tận hưởng bất cứ điều gì cả.

Chúng con đã không vô địch, nhưng bố biết không, chúng con đã tận hưởng từng trận đấu như thế nào. Một lần nữa, bố đã đúng: con phải ở đó và chiến đấu.

Con nói với bố thế, vì đó là điều duy nhất chúng ta chưa kịp nói với nhau, còn những chuyện khác, bố đều biết cả rồi. Ngày nào bố con mình cũng trò chuyện và vẫn gặp nhau bất cứ khi nào con có thể”.

Ronaldo gửi cái ôm đến Messi và gia đình anh trong thời khắc khó khăn, đồng thời động viên: Leo, hãy mạnh mẽ lên nhé!

Messi thấy chơi vơi khi không còn cha bên cạnh: “Con không biết mình phải làm gì, nếu thiếu bố. Con không biết phải tiếp tục như thế nào. Con chỉ biết chơi bóng đá và giờ con thực sự hoài nghi liệu mình có thể tiếp tục chơi bóng thêm một thời gian nữa hay không.

Bố đã ở bên cạnh con từ những ngày đầu và chỉ còn quẵng ngắn nữa là đến đoạn kết rồi. Tại sao bố không cố thêm chút nữa để bố con mình cùng nhau kết thúc chặng đường này?

Messi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc đẹp thế này bên cha mẹ của mình

Con biết niềm hạnh phúc của bố là được nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc, thấy mẹ và chúng con bình an, và trên hết (không để ai biết), là được nhìn thấy con chơi bóng…”.

“Mọi chuyện vẫn luôn là như vậy từ lúc con còn nhỏ. Bố luôn đưa con đến các buổi tập ngay khi đi làm về. Hôm nào bố bận phải đi làm thì mẹ thay bố đưa con đi. Nhưng bố chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của con.

Bố đã khổ sớ, lo lắng thế nào khi xem con thi đấu và cũng đã rất hạnh phúc, tận hưởng điều đó ra sa, dù bố chưa bao giờ hào phóng lời khen dành cho con.

Bố vừa là người cha, vừa là bạn, vừa là người đại diện của con. Bố luôn là người con cần trong mỗi khoảnh khắc cuộc đời và bố chưa bao giờ sai trong bất cứ quyết định nào cả. Thỉnh thoảng 2 bố con có tranh luận hay bất đồng, nhưng rốt cuộc mọi thứ diễn ra đúng như bố nói”, những ký ức ùa về với Messi.

Anh nói với bố ở trên cao: “Con sẽ nhớ bố rất nhiều, nhưng bố sẽ luôn ở bên con, nhất là qua việc con dạy các con của mình, bởi con sẽ dạy dỗ và nuôi chúng như cách bố mẹ đã làm với anh chị em chúng con.

Hãy yên nghỉ và dõi theo chúng con từ trên cao, như cách bố vẫn làm lúc còn trên thế gian này.

Cảm ơn bố vì tất cả. Con yêu bố, bố ơi”.