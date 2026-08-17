Ronaldo vừa kết hôn với người bạn đời lâu năm Georgina Rodriguez tại nhà riêng ở Bồ Đào Nha hôm 11/8, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày hai người gặp nhau lần đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue về hôn lễ riêng tư, CR7 bất ngờ đề cập đến kế hoạch chia tay sân cỏ trong tương lai gần.

Ronaldo tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình - Ảnh: X

"Đây có lẽ là năm cuối cùng tôi chơi bóng và tôi muốn để lại một di sản thật đặc biệt" - Ronaldo chia sẻ.

"Tôi đã lên kế hoạch cho tương lai. Có rất nhiều thứ khiến tôi bận rộn đến mức thật khó để chỉ kể ra một điều. Bóng đá có thể để lại một khoảng trống rất lớn, vì thế bạn phải lấp đầy thời gian của mình bằng nhiều hoạt động khác nhau, chứ không chỉ một thứ.

Tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống, đi du lịch nhiều hơn, xem và chơi padel - môn thể thao mà tôi thực sự yêu thích, đồng thời tiếp tục tận hưởng những gì mình đã kiếm được, những gì chúng tôi đã có. Sau tất cả, đó là 25 năm với rất nhiều sự hy sinh."

Hồi đầu hè, Ronaldo dường như đã nói lời chia tay sân khấu World Cup sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 trên đất Mỹ.

Tuy nhiên, khi Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia đồng đăng cai World Cup 2030, viễn cảnh CR7 tạo nên màn chia tay khó tin ở tuổi 45 chưa thể bị loại trừ.

Cựu sao MU và Real Madrid sở hữu sự nghiệp có độ bền hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Ronaldo ra mắt đội một Sporting Lisbon cách đây 24 năm, trước khi vươn mình trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Sau Sporting, Ronaldo chinh phục bóng đá Anh trong màu áo MU và tạo dựng những năm tháng huy hoàng tại Real Madrid.

Bước sang tuổi 30, anh tiếp tục thi đấu ở Serie A cho Juventus, sau đó trở lại Old Trafford trước khi chuyển tới Al-Nassr tại Saudi Pro League cách đây ba năm.