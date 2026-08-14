Cristiano Ronaldo trở lại hội quân Al-Nassr cùng hình ảnh hoàn toàn mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng vừa trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi sau World Cup 2026 thất vọng.

Hình ảnh mới của Ronaldo - Ảnh: IG

Khoảng thời gian cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt trong cuộc sống của CR7, khi anh chính thức kết hôn cùng người bạn đời Georgina Rodriguez.

Cặp đôi xác nhận tin vui bằng một bài đăng chung trên Instagram hồi đầu tuần.

Ronaldo cũng quyết định chào đón chương mới cuộc đời bằng sự thay đổi đáng chú ý về ngoại hình.

Hôm qua (13/8), siêu sao 41 tuổi đăng tải lên Instagram Story bức ảnh kèm hai biểu tượng hình tròn màu vàng và xanh - màu sắc đặc trưng của Al-Nassr.

Trong ảnh, Ronaldo diện áo phông đen tay ngắn, đeo dây chuyền và chiếc đồng hồ nổi bật, đồng thời cầm theo túi Gucci. Chi tiết khiến người hâm mộ chú ý nhất lại nằm ở mái tóc của tiền đạo Bồ Đào Nha.

Ronaldo vừa kết hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez - Ảnh: IG

Thay vì màu nâu sẫm quen thuộc, Ronaldo đã nhuộm sang màu vàng nổi bật. Màu tóc mới có phần tương phản với đôi lông mày đen của CR7, nhưng sẽ giúp anh trở nên dễ nhận diện hơn trên sân cỏ.

Ronaldo đang hướng tới cột mốc lịch sử khác mùa giải này: chinh phục con số 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Diện mạo mới của CR7 lập tức gây bão mạng xã hội. Người hâm mộ bình luận trên X: "Trông cực kỳ tươi mới, GOAT của tôi."

Một CĐV hài hước cho rằng, Ronaldo "lấy cảm hứng từ Garnacho". Trong khi người khác ví siêu sao Bồ Đào Nha với rapper Eminem: "Eminem 2.0".