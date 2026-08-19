Al Nassr tiếp tục hành trình chinh phục Cúp Nhà vua Saudi Arabia 2025/26 bằng chiến thắng thuyết phục trước Al Diriyah. Dù không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, đội bóng thành Riyadh vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội để giành vé vào vòng 1/8 với tỷ số 4-1.

Trận đấu tại sân Al Awwal Park khởi đầu đầy bất ngờ khi Al Diriyah có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Oscar Rodriguez tận dụng đường căng ngang thuận lợi, tung cú dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Bento, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Joao Felix tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: Al Nassr

Tuy nhiên, lợi thế của Al Diriyah chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút. Phút 11, Al Nassr nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau tình huống phối hợp ăn ý. Mohamed Simakan thực hiện pha đánh gót tinh tế từ đường căng ngang, giúp đội chủ nhà có bàn gỡ hòa.

Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Joao Felix lên tiếng. Sau pha tăng tốc bên cánh phải của Kingsley Coman, tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận đường chuyền thuận lợi rồi dứt điểm lạnh lùng, đưa Al Nassr vượt lên dẫn trước.

Chỉ một phút sau, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt. Sadio Mane kiến tạo thông minh để Abdullah Al Hamdan thoát xuống, vượt qua thủ môn đối phương trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Mane góp công với pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn - Ảnh: Al Nassr

Sang hiệp hai, Joao Felix hoàn tất cú đúp ở phút 68 sau đường căng ngang chính xác của Nawaf Boushal, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr.

Với kết quả này, Al Nassr chính thức giành vé vào vòng 1/8 Cúp Nhà vua Saudi Arabia, tiếp bước những ứng viên hàng đầu như Aln Hilal, Aln Ahli, Al Attihad và Al Qadsiah. Đội bóng mang biệt danh “Al Alami” đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch lần đầu tiên sau 36 năm chờ đợi.