Al Nassr tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch Saudi Pro League khi đánh bại Al-Taawoun 2-1 trên sân nhà, dù bị đối thủ vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Trong chiến thắng này, Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm với bàn thắng mang tính bước ngoặt.

Al-Taawoun nhập cuộc đầy tự tin và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 11. Sau tình huống thủ môn Al Nassr cản phá, Bassam Al-Hurayji nhanh chóng xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Ronaldo thi đấu nỗ lực - Ảnh: Al Nassr

Bị thủng lưới, Al Nassr lập tức gia tăng sức ép. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức tấn công, nhưng hàng thủ Al-Taawoun vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian hiệp một.

Tưởng như đội khách sẽ bước vào giờ nghỉ với lợi thế, Al Nassr bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 5. Từ đường chuyền thuận lợi của Sadio Mané, Samú Costa tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép và hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 50. Mohamed Simakan tung cú dứt điểm hướng về khung thành, bóng chạm chân Cristiano Ronaldo đổi hướng và khiến thủ môn Al-Taawoun không thể cản phá.

Pha lập công này giúp Ronaldo chạm cột mốc ấn tượng với bàn thắng thứ 978 trong sự nghiệp, tiếp tục nối dài những kỷ lục cá nhân của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo vẫn nối dài các kỷ lục - Ảnh: Al Nassr

Sau khi Ronaldo rời sân ở phút 80, Al Nassr vẫn bảo vệ thành công tỷ số 2-1 để giành trọn 3 điểm. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của đội bóng dưới thời HLV Postecoglou tại Saudi Pro League.

Với phong độ ổn định cùng sự tỏa sáng của Ronaldo và các ngôi sao như Mané, João Félix hay Samú Costa, Al Nassr đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Ghi bàn:

Al Nassr: Samu Costa 45+5', Ronaldo 50'

Al Taawoun: Al Hurayji 11'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Aqidi, Washil, Simakan, Al Amri, Alnaidi, Coman, Costa, Damaceno, Mane, Felix, Ronaldo

Al Taawoun: Santos, Mufarij, Alsaluli, Belaid, Petkov, Dorley, Mahdioui, Hurayji, Bahroui, Hamdallah, Al Aqel