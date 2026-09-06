Al Nassr bước vào chuyến làm khách trước Al Ittihad với mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Al Hilal. Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội phải nhận thất bại 1-2 đầy tiếc nuối.

Ngay phút thứ 4, Al Ittihad đã tạo ra bước ngoặt. Thủ môn Al-Aqiri cùng cột dọc liên tiếp cứu thua sau cú dứt điểm nguy hiểm của Houssem Aouar, nhưng Ilenikhena nhanh chóng có mặt đánh đầu bồi, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Ronaldo và Al Nassr nhận thất bại trên sân khách - Ảnh: Al Nassr

Hàng thủ Al Nassr tiếp tục mắc sai lầm chỉ sau đó ít phút. Phút 22, bẫy việt vị của đội khách bị phá vỡ, tạo điều kiện để Ilenikhena thoát xuống đón đường tạt bóng rồi tung cú đá kỹ thuật hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt cho Al Ittihad.

Trong phần lớn thời gian đầu trận, Ronaldo bị phong tỏa bởi sự theo sát của hàng thủ đối phương. Dù vậy, phút 36, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tạo ra khoảnh khắc đẳng cấp với pha chạm bóng tinh tế, mở ra cơ hội cho Joao Felix. Sau tình huống này, Angelo đã nhanh chóng đá bồi giúp Al Nassr rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr gia tăng sức ép mạnh mẽ. Ronaldo có cơ hội ở phút 57 nhưng không thể đánh bại thủ môn Rajkovic. Angelo, Samu Costa và Simakan cũng lần lượt bỏ lỡ những tình huống ngon ăn.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ khi Mane có cơ hội đối mặt, nhưng cú bấm bóng của tiền đạo Senegal lại bị Rajkovic cản phá.

Thắng lợi 2-1 giúp Al Ittihad rút ngắn khoảng cách với Al Nassr xuống còn 1 điểm. Trong khi đó, Al Nassr tiếp tục thất thế trong cuộc đua vô địch khi bị Al Hilal bỏ xa 3 điểm sau vòng đấu này.

Ghi bàn:

Al Ittihad: Ilenikhena 4' 22'

Al Nassr: Angelo 36'

Đội hình xuất phát:

Al Ittihad: Rajkovic, Faris, Kadesh, Pereira, Al-Julaydan, Mukhtar, Lopy, Bergwijn, Aouar, Al-Ghamdi, Ilenikhena.

Al Nassr: Al-Aqidi, Alnajdi, Al-Amri, Simakan, Boushal, Mane, Angelo, Samu Costa, Coman, Felix, Ronaldo.