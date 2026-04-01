Video Mitoma ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và Nhật Bản diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên khi cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ có “Samurai xanh” là tận dụng thành công.

Khoảnh khắc Mitoma đánh bại Pickford - Ảnh chụp màn hình

Phút 23, Nhật Bản chuyển đổi trạng thái nhanh, từ đường chuyền thuận lợi bên cánh trái của Nakamura, Kaoru Mitoma băng vào dứt điểm một chạm chính xác, đánh bại Pickford mở tỷ số cho Nhật Bản.

Bàn thắng này giúp đại diện châu Á nắm lợi thế quan trọng trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Nhật Bản gây địa chấn ngay tại Wembley - Ảnh: Kalu Caleb

Sang hiệp hai, tuyển Anh gia tăng sức ép mạnh mẽ. “Tam sư” liên tục dồn ép đối thủ với 12 cú dứt điểm, nhưng lại thiếu sự sắc bén trong khâu kết thúc. Các chân sút của đội bóng châu Âu tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương.

Trong khi đó, Nhật Bản cho thấy sự kỷ luật và chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Họ bình tĩnh hóa giải từng đợt tấn công của tuyển Anh, đồng thời duy trì sự tập trung cao độ đến những phút cuối.

Tuyển Anh để lại nhiều nỗ lo trước World Cup 2026 - Ảnh: Kalu Caleb

Chung cuộc, Nhật Bản giành chiến thắng 1-0, tiếp tục chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026. Đây là kết quả xứng đáng cho lối chơi hiệu quả và bản lĩnh của đại diện châu Á trước một đối thủ mạnh như tuyển Anh.

Ghi bàn:

Nhật Bản: Mitoma (23')

Đội hình xuất phát:

Anh: Pickford, White, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Mainoo, Rogers, Palmer, Gordon, Foden

Nhật Bản: Suzuki, Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito, Nakamura, Kamada, Sano, Ritsu Doan, Junya Ito, Mitoma, Ueda