Lãnh đạo Tottenham đang tích cực đàm phán một thỏa thuận hấp dẫn đưa Roberto De Zerbi lên ghế thuyền trưởng ở đội bóng Bắc London.

Spurs hiện đang đối diện nguy cơ xuống hạng do chuỗi kết quả bết bát tại Premier League. Sau khi chia tay Igor Tudor, CLB xem De Zerbi là mục tiêu số 1 để vực dậy đội bóng.

Ban đầu, nhà cầm quân người Italia do dự khi nhậm chức trước mùa hè. Tuy nhiên, Tottenham đang thuyết phục ông bằng bản hợp đồng kéo dài 5 năm, kèm mức lương siêu hấp dẫn - 12 triệu bảng/năm.

Nếu thương vụ được thông qua, nhà cầm quân 54 tuổi sẽ nhận thù lao cao thứ nhì ở Premier League, chỉ sau Pep Guardiola (20 triệu bảng/năm).

Điều khoản giải phóng hợp đồng trong trường hợp Tottenham xuống hạng cũng được các bên thảo luận chi tiết.

Hiện đội bóng thành London đang đứng thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, chỉ hơn khu vực xuống hạng 1 điểm, trong bối cảnh mùa bóng chỉ còn 7 vòng nữa là hạ màn.

Ngay sau khi sa thải Igor Tudor, Tottenham cam kết bổ nhiệm một thuyền trưởng mới trong vòng vài ngày. CLB không muốn tiếp tục sử dụng HLV tạm quyền nên đã quay lại chèo kéo De Zerbi.

Hồi tháng hai, chiến lược gia người Italia từng từ chối lời đề nghị mà Spurs gửi đến lúc Thomas Frank bị sa thải, bởi ông muốn nghỉ ngơi sau khi chia tay Marseille.

Nguồn tin khác tiết lộ, Tottenham cũng tìm cách chiêu mộ Marco Silva từ Fulham, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn tiếp tục ở lại sân Craven Cottage.