Những người anh em

Trong lúc Italia trải qua những phút căng thẳng nhất ở Bergamo với Bắc Ireland, một số ánh mắt khác lại dõi theo những tương tác giữa Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon và Leonardo Bonucci. Hôm nay họ đang dẫn dắt một sứ mệnh, còn ngày xưa là những người hùng trên sân cỏ.

Từ trái sang phải, đứng sát băng ghế huấn luyện: HLV trưởng Rino Gattuso; Luigi Riccio, trợ lý của ông; Gianluigi Buffon, trưởng đoàn đội tuyển Italia; và Leonardo Bonucci, trợ lý kỹ thuật.

Những người anh em có nhiệm vụ hồi sinh Italia. Ảnh: EFE

Đó là bức ảnh lan truyền khắp thế giới khi quốc ca Italia vang lên (“Fratelli d’Italia” – Hỡi đồng bào Italia), ít phút trước trận bán kết play-off World Cup 2026 giữa Italia và Bắc Ireland.

“Khí chất”, có thể nói vậy. Người hâm mộ – hoặc bất kỳ ai từng sống trong ký ức năm 2006 – lập tức nhớ đến cái ôm giữa Gattuso và Buffon ở giữa sân trước trận chung kết Italia – Pháp tại Berlin, nơi sau đó đội trưởng Fabio Cannavaro nâng cao chiếc cúp vàng thế giới cùng đồng đội.

Ngày ấy, tất cả đều nhuộm màu xanh, nhất là vinh quang của một tập thể được dẫn bởi “gã đầu bạc” Marcello Lippi. Hai thập kỷ sau, những con người ấy, giờ đã chia tách, lại hội tụ để dẫn dắt chính đội tuyển của mình, nhằm hồi sinh vận mệnh.

Không còn giày đinh trên chân, mà là bảng chiến thuật và chiếc còi. Sau khi Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) quyết định sa thải Luciano Spalletti hồi tháng Sáu năm ngoái, Buffon đã đề xuất Gattuso. Chín tháng sau, họ ở đây. Lại ôm nhau.

“Ringhio” và “Gigi” hiểu nhau rất rõ. Tại sao không tìm thêm một người cũng hiểu rõ chiến thắng, kể cả những chiến thắng gần đây?

Thế là cánh cửa mở ra cho Leonardo Bonucci, người từng gắn bó lâu dài với Buffon ở Juventus, nơi anh cùng Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli – cũng là nhà vô địch World Cup 2006 – tạo thành bộ ba phòng ngự trứ danh BBC, một trong những hàng thủ đáng sợ và chắc chắn nhất châu Âu.

Italia cần tinh thần Gattuso hơn là chiến thuật. Ảnh: FIGC

Bonucci góp mặt trong chức vô địch EURO 2020, ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết với Anh – danh hiệu gần nhất của Italia trước cú sốc không thể dự World Cup 2022 tại Qatar.

Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang làm HLV, từng thuộc ban huấn luyện U20 Italia, trước khi Gattuso đưa anh lên đội tuyển quốc gia.

Cần tinh thần chiến thắng

Ba con người ấy gắn kết chặt chẽ. Không chỉ bởi lịch sử đội tuyển Italia, mà còn bởi những gì họ đạt được cùng AC Milan và Juventus.

Buffon từng giải thích lựa chọn Gattuso: “Rino là người phù hợp. Anh ấy đồng cảm, biết xây dựng mối quan hệ, tạo sự gắn kết với cầu thủ một cách tự nhiên và nhanh chóng, biết nuôi dưỡng tinh thần tập thể và xây dựng một đội bóng có thể vượt qua mọi khó khăn”.

Buffon hiểu những gì Italia ngày nay cần. Họ không cần một bậc thầy chiến thuật, như Spalletti say mê với các sơ đồ và thất bại, hay Roberto Mancini – kiến trúc sư danh hiệu EURO 2020 – liên tục thử nghiệm lối chơi hiện đại.

Gattuso biết cách xây dựng đội bóng, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ba thủ lĩnh này không nghỉ ngơi trong những tháng qua. Họ đi khắp đất nước như những “Fratelli d’Italia”, gặp gỡ các cầu thủ ở trong và ngoài nước.

Tonali đại diện cho những gì mà Gattuso và Buffon mong muốn. Ảnh: FIGC

Người xúc động nhất có lẽ là Sandro Tonali, tiền vệ ghi 1 bàn và kiến tạo bàn khác trong trận thắng Bắc Ireland. Là fan Milan từ nhỏ, anh vẫn giữ một chiếc cốc in hình Gattuso ở nhà bố mẹ, và mang áo số 8 để tri ân thần tượng.

Gattuso cũng từng muốn có anh khi còn dẫn dắt Napoli, bởi “Sandro là cầu thủ toàn diện. Tôi chỉ biết làm một việc, còn cậu ấy làm được rất nhiều”.

Và điều đó đã được thể hiện. Tonali – người mang tinh thần chiến đấu Gattuso và tự nhận có một chút tư duy Andrea Pirlo, một trong những gương mặt xuất sắc nhất mùa hè 2006 – có thể làm nhiều thứ, kể cả tạo nên phép màu.

Phút 56 trên sân Azzurri d’Italia, cú vô lê đẳng cấp của Tonali phá vỡ thế cân bằng, máy quay hướng về Gattuso. Bonucci ôm ông từ phía sau, cả hai cùng hét lên đầy cảm xúc. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Buffon cũng nhập cuộc: ba con người, một bộ ba, ôm nhau.

Họ cần tiếp tục như thế. Bởi tại Zenica, trước Bosnia, sẽ là một SVĐ cuồng nhiệt mang tên Bilino Polje (dù sức chứa chỉ hơn 13.000), mang theo tinh thần kiên cường của cả một dân tộc. Còn bộ ba “GBB” – những người từng viết nên kỳ tích – sẽ phải truyền lại tinh thần ấy cho tuyển Italia của hiện tại.