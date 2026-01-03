Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 21
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|07/01/2026 03:00:00
|West Ham - Nottingham Forest
|08/01/2026 02:30:00
|Bournemouth - Tottenham
|08/01/2026 02:30:00
|Brentford - Sunderland
|08/01/2026 02:30:00
|Crystal Palace - Aston Villa
|08/01/2026 02:30:00
|Everton - Wolves
|08/01/2026 02:30:00
|Fulham - Chelsea
|08/01/2026 02:30:00
|Manchester City - Brighton
|08/01/2026 03:15:00
|Newcastle - Leeds
|08/01/2026 03:15:00
|Burnley - Manchester United
|09/01/2026 03:00:00
|Arsenal - Liverpool
