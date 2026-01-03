Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 21
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
07/01/2026 03:00:00 West Ham - Nottingham Forest
08/01/2026 02:30:00 Bournemouth - Tottenham
08/01/2026 02:30:00 Brentford - Sunderland
08/01/2026 02:30:00 Crystal Palace - Aston Villa
08/01/2026 02:30:00 Everton - Wolves
08/01/2026 02:30:00 Fulham - Chelsea
08/01/2026 02:30:00 Manchester City - Brighton
08/01/2026 03:15:00 Newcastle - Leeds
08/01/2026 03:15:00 Burnley - Manchester United
09/01/2026 03:00:00 Arsenal - Liverpool