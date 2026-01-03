Arsenal cho thấy bản lĩnh, sự đồng lòng và cả quyết tâm cao độ chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này, qua chiến thắng mãn nhãn 4-1 trước một Aston Villa đang có phong độ rất cao của HLV Unai Emery.

Kết quả trên cùng với việc Man City (41 điểm) của Pep Guardiola đánh rơi 2 điểm (hòa 0- Sunderland) giúp Pháo thủ (45 điểm) vững vàng ngôi vị số 1 Premier League, với cách biệt 4 điểm, trong ngày đầu năm mới 2026.

HLV Mikel Arteta mong có thể cùng học trò phá 'dớp' để xưng vương Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Ars FC

Tuy nhiên, khởi đầu hứa hẹn của Arsenal đi kèm với lời cảnh báo lịch sử khắc nghiệt dễ làm mất nhuệ khí. Cụ thể, trong 23 năm qua, Pháo thủ có 5 lần dẫn đầu Ngoại hạng Anh vào dịp đầu năm (2008, 2014, 2016, 2022 và 2023), nhưng đều không thể nâng cao chiếc cúp vô địch vào cuối mùa.

Ở lần gần nhất xảy ra cách đây 3 mùa giải, Arsenal chung cuộc để kém đội vô địch Man City 5 điểm. Họ cũng đã để về nhì trong 3 mùa liên tiếp gần đây.

Kể từ lần xưng vương vào 2004 dưới thời ‘giáo sư’ Arsene Wenger, Arsenal vẫn đang nỗ lực để bước lên vị trí số 1 Ngoại hạng Anh. Liệu năm nay, thầy trò Mikel Arteta có thể phá ‘dớp’?

“Hãy phá bỏ thống kê ấy”, Arteta lên tiếng. Ông cho hay thêm: “Các cầu thủ Arsenal thể hiện điều đó mỗi ngày trên sân tập và trong từng thi đấu.

Bạn có thể thấy khát vọng của họ, năng lượng mà họ dồn vào và mong mỏi đạt được điều đó (chiến thắng danh hiệu Premier League) đến mức nào. Đó chính là điều chúng tôi cần.

Mùa giải vẫn còn 5 tháng nữa. Chúng tôi hãy cứ đi từng bước một, tận hưởng vị trí hiện tại và nỗ lực hết sức mình”.

Vào 0h30 đêm nay (4/1), Arsenal có chuyến làm khách Bournemouth, vòng 20 Ngoại hạng Anh, trong khi Man City sẽ tiếp Chelsea (0h30 ngày 5/1).