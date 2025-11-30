Alaves gây bất ngờ ngay phút đầu tiên khi Pablo Ibanez ghi bàn mở tỷ số, nhưng chỉ 7 phút sau, Yamal nhanh chóng gỡ hòa bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm, mở ra thế trận lấn lướt cho đội chủ nhà.
Phút 26, Raphinha kiến tạo để Dani Olmo băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1, qua đó giúp Barca hoàn toàn kiểm soát trận đấu.
Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick tăng cường hàng công với Rashford, Pedri và Ferran Torres. Barca tạo nhiều cơ hội nhưng chỉ đến phút 90+3 mới có bàn ấn định khi Yamal kiến tạo để Olmo hoàn tất cú đúp.
Chiến thắng giúp Barca củng cố vị trí nhóm đầu, đồng thời khẳng định phong độ cao của các ngôi sao tấn công, đặc biệt là Yamal – niềm hy vọng lớn của tương lai Blaugrana.
Ghi bàn:
Barca: Lamine Yamal (8'), Olmo (26', 90'+3)
Alaves: Pablo Ibanez (1')
Đội hình ra sân:
Barca (4-2-3-1): J.Garcia, Martin, E.Garcia (Jules Kounde 46'), Cubarsi, Balde, Casado, Bernal (Marcus Rashford 56'), Olmo, Yamal Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski
Alaves (4-4-2): Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi, Vicente, Blanco, Suarez, Alena, Martinez, Boye
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 3-1 dành cho Barca trước Alaves. Kết quả này giúp Yamal và các đồng đội tạm vươn lên chiếm ngôi đầu La Liga khi Real Madrid chưa ra sân ở vòng 14.
90'+3
Yamal kiến tạo cho Olmo ấn định chiến thắng 3-1
Sau pha phản công sắt nét của Barca, Lamine Yamal chọc khe tinh tế để Olmo dứt điểm chính xác về góc xa, đặt dấu chấm hết cho Alaves.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
88'
Những phút cuối trận, các cầu thủ Alaves nỗ lực vùng lên gây sức ép khiến hàng thủ của Barca gặp nhiều sóng gió.
78'
Mải tấn công suýt chút nữa lưới của Barca bị rung lên lần thứ hai, may cho chủ nhà khi Pau Cubarsi kịp thời ngăn cản tiền đạo Alaves dứt điểm cận thành.
71'
Dani Olmo bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 khi dứt điểm không trúng tấm bóng từ pha kiến tạo của Jules Kounde.
65'
Vừa vào sân được ít phút, Pedri mớm bóng vừa tầm cho Yamal thực hiện pha đặt lòng bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc Alaves.
56'
Lewandowski đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đúng vào vị trí của Sivera và tủ môn Alaves cản phá trước vạch vôi.
53'
Đội chủ sân Camp Nou vẫn đang là những người làm chủ thế trận, tuy nhiên Alaves cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phản công.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Rashford được HLV Hansi Flick tung vào sân.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía chủ nhà Barca.
45'+1
Alaves lại suýt trừng phạt hàng thủ Barca, tiếc cho đội khách khi cú dứt điểm trong vòng cấm của Lucas Boye lại không trúng tâm bóng.
45'
Yamal 'biến bàn thắng thành cơ hội'
Pha tấn công trực diện của Barca "xé toang" hàng thủ Alaves. Robert Lewandowski trao cơ hội ngon ăn cho Yamal, sau một nhịp vượt qua thủ môn đối phương, thần đồng Tây Ban Nha lại sút bóng trúng cột dọc đi ra biên ngang.
41'
Trung vệ của Alaves có pha xử lý lỗi tạo cơ hội cho Raphinha nhưng đội trưởng của Barca lại không thể tận dụng được, một phần bởi thủ môn Antonio Sivera lao ra phá bóng quá nhanh.
28'
Yamal solo từ đáy biên, anh vượt qua hai cầu thủ Alaves rồi bị ngã, VAR vào cuộc xác định không có phạt đền cho Barca.
26'
Dani Olmo nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Raphinha đón đường chuyền của đồng đội rồi căng ngang như "dọn cỗ" để Dani Olmo đặt lòng một chạm không cho thủ môn của Alaves một cơ hội cản phá.
24'
Hàng thủ Barca suýt chút nữa lại phải trả giá đắt nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Joan Garcia trước pha rướn người dứt điểm cận thành của Jonny Otto.
15'
Sau khi gỡ hòa 1-1, đoàn quân của HLV Hansi Flick tiếp tục duy trì thế trận tấn công, đẩy đội hình của Alaves lùi sâu về phần sân nhà.
8'
Lamine Yamal gỡ hòa 1-1 cho Barca
Balde đi bóng xuống cánh trái trước khi đẩy cho Raphinha, ngôi sao người Brazil căng ngang cho Olmo. Dù Olmo dứt điểm hụt nhưng vẫn còn Yamal ở cột xa kết thúc tung nóc lưới Alaves.
2'
Thêm một cơ hội dành cho đội khách Alves, Abderrahman Rebbach dứt điểm chéo góc đưa bóng đi cắt ngang khung thành Barca.
1'
Pablo Ibanez trừng phạt sai lầm của hàng thủ Barca
Từ quả phạt góc của Alaves, hai cầu thủ Barca phá bóng chẳng khác nào pha "dọn cỗ" cho Pablo Ibanez dễ dàng dứt điểm ngay trước vạch vôi, mở tỷ số cho đội khách.
22h15
Trọng tài chính Miguel Ortiz thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Barca
Nhận định trước trận
Barca đang có phong độ ấn tượng tại La Liga với chuỗi 3 trận toàn thắng, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 1 điểm sau 13 vòng đấu. Nếu đánh bại Alaves ở vòng 14, thầy trò HLV Hansi Flick hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu.
Lợi thế lớn nhất của Barca nằm ở sân nhà, nơi họ đã thắng liên tiếp 6 trận. Đặc biệt, trận tái xuất Camp Nou gần đây chứng kiến chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bilbao, càng củng cố sự tự tin cho đội bóng xứ Catalunya.
Với dàn sao chất lượng như Lamine Yamal, Raphinha, Rashford hay Lewandowski, Barca được đánh giá vượt trội trước Alaves – đội bóng đang sa sút với 3 thất bại trong 4 vòng và liên tục tịt ngòi. Alaves cũng cực yếu khi xa nhà với chỉ 2 chiến thắng trong 14 chuyến làm khách gần nhất.
Dù vậy, Barca vừa chịu tổn thất tinh thần sau trận thua 0-3 trước Chelsea ở cúp châu Âu, nên nhiều khả năng họ chỉ giành chiến thắng với tỷ số khiêm tốn.