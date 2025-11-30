Alaves gây bất ngờ ngay phút đầu tiên khi Pablo Ibanez ghi bàn mở tỷ số, nhưng chỉ 7 phút sau, Yamal nhanh chóng gỡ hòa bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm, mở ra thế trận lấn lướt cho đội chủ nhà.

Phút 26, Raphinha kiến tạo để Dani Olmo băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1, qua đó giúp Barca hoàn toàn kiểm soát trận đấu.

Yamal tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo - Ảnh: Goal

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick tăng cường hàng công với Rashford, Pedri và Ferran Torres. Barca tạo nhiều cơ hội nhưng chỉ đến phút 90+3 mới có bàn ấn định khi Yamal kiến tạo để Olmo hoàn tất cú đúp.

Chiến thắng giúp Barca củng cố vị trí nhóm đầu, đồng thời khẳng định phong độ cao của các ngôi sao tấn công, đặc biệt là Yamal – niềm hy vọng lớn của tương lai Blaugrana.

Ghi bàn:

Barca: Lamine Yamal (8'), Olmo (26', 90'+3)

Alaves: Pablo Ibanez (1')

Đội hình ra sân:

Barca (4-2-3-1): J.Garcia, Martin, E.Garcia (Jules Kounde 46'), Cubarsi, Balde, Casado, Bernal (Marcus Rashford 56'), Olmo, Yamal Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski

Alaves (4-4-2): Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi, Vicente, Blanco, Suarez, Alena, Martinez, Boye