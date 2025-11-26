1. Có những đêm mọi thứ đều chống lại bạn. Ngay từ tiếng còi khai cuộc ở Stamford Bridge, định mệnh đã vẽ sẵn một buổi tối như thế cho Barcelona.

Đó là đội bóng lạ lẫm, không niềm tin, không sức mạnh để xoay chuyển một trận đấu vốn được Chelsea định đoạt ngay từ đầu.

Chelsea thắng tưng bừng trước Barca. Ảnh: The Guardian

Tập thể của Hansi Flick bỗng trở nên nhỏ bé, không tìm được cách thoát ra khỏi chiếc bẫy mà Enzo Maresca giăng ra. Không thắng được Chelsea về thể lực, Barca cũng không thắng được bằng bóng đá. Về cá nhân, họ cũng thua.

Bi kịch Barca lên cao khi Ronald Araujo bị đuổi trước giờ nghỉ, cùng bàn phản lưới của Jules Kounde ở phút 27. Dù vậy, đó chỉ là chi tiết nhỏ trong trận đấu kém về mọi mặt.

Sự vượt trội của Chelsea được thể hiện rõ, từ tập thể đến cá nhân. Enzo Maresca xây dựng chiến thuật xuất sắc, Enzo Fernandez nổi bật trong vai trò đội trưởng, còn Estevao che mờ Lamine Yamal trong màn so tài giữa hai thần đồng.

2. Chelsea khiến Barca liên tục mắc lỗi. Đội ĐKVĐ La Liga loay hoay trong việc triển khai bóng cũng như giữ vị trí.

Tại London, trận đấu được kỳ vọng trở thành thế trận một chiều. Barca không tài nào cắt đứt dòng chảy của Chelsea, đội chơi thứ bóng đá giàu năng lượng và táo bạo.

Khi bóng lăn được 4 phút, Barca thở phào khi bàn thắng của Fofana bị hủy vì bóng chạm tay. Đến lúc đó, Chelsea cho thấy ý đồ: bóp nghẹt đối thủ, không cho đội khách cơ hội được nghỉ dù chỉ một giây.

Lẽ ra kịch bản đã rẽ sang hướng khác khi Lamine Yamal thực hiện pha chọc khe cho Ferran Torres – người đánh lừa được Robert Sanchez nhưng đá ra ngoài. Cơ hội tốt nhất bị bỏ lỡ.

Từ khoảnh khắc ấy, Chelsea tăng tốc. Hừng hực, giàu công suất, dồn bóng sang phải với những pha leo biên như xé gió của Malo Gusto và Estevao, với Enzo Fernandez luôn nguy hiểm.

Lamine Yamal mờ nhạt. Ảnh: The Guardian

Chelsea phối hợp liền mạch để tháo rời cấu trúc Barca. Một lần nữa bóng vào lưới Joan Garcia, nhưng trọng tài hủy bàn thắng khi cho rằng Chalobah việt vị.

Chi tiết ấy không hề làm chùn bước đội bóng áo xanh. Sau áp lực liên tiếp, Chelsea cũng có được bàn thắng: Cucurella căng ngang nguy hiểm, Ferran cứu thua trên vạch vôi nhưng bóng bật Kounde vào lưới.

Barca càng trở nên rối loạn. Eric Garcia và Frenkie de Jong không thể giữ nhịp, để cho tuyến giữa của “The Blues” chơi quá nhàn. Chelsea như với tốc độ cao, còn “Blaugrana” như chỉ lê từng bước trong chế độ quay chậm.

Phản ứng duy nhất của Barca sau bàn thua là pha phối hợp để Lamine Yamal dứt điểm yếu ớt. Stamford Bridge cuồng nhiệt đã nuốt chửng đoàn quân của Hansi Flick.

3. Kịch bản đi theo chiều hướng xấu hơn cho Barca vào cuối hiệp, khi Araujo nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng với Cucurella. Trước đó, anh bị trọng tài người Slovenia Vincic cảnh cáo vì phản ứng.

Sau giờ nghỉ, Flick đưa Marcus Rashford vào thay Ferran, quyết không chơi phòng ngự dù thiếu người. Điều đó khiến thế trận tiếp tục thuộc về Chelsea, và bàn thắng tiếp tục đổ vào lưới Barca.

Thêm một bàn nữa bị VAR từ chối khi Garnacho trong tư thế việt vị nhận bóng từ Enzo Fernandez trước khi chuyền dọn cỗ cho Andrey Santos, cầu thủ vừa vào sân.

Estevao gây ấn tượng. Ảnh: PA

Ngay sau đó, Estevao cất tiếng. Từ đường chuyền lỗi của De Jong, Chelsea phản công; thần đồng Brazil dẫn bóng xuyên qua các đối thủ, vượt qua Cubarsi, tung cú đá ở góc cực hẹp khiến Joan Garcia không thể cản.

Estevao có màn trình diễn xuất sắc trong ngày so tài với Yamal. Họ cùng sinh năm 2007, được chờ đợi là những Quả bóng vàng tương lai.

Barca cần một phép màu, nhưng mọi đường bóng đều xám xịt. Họ thiếu phản ứng và thể hiện như sự cam chịu. Cucurella khóa chặt người quen Yamal. Flick tung Raphinha vào sân với hy vọng có thể tạo điều gì đó khác biệt.

Không có đột biến nào. Barca còn nhận thêm một cú đòn nữa khi Liam Delap dứt điểm vào lưới. Đội chủ nhà phải chờ VAR can thiệp trước khi Stamford Bridge bùng nổ.

“Đội đã chiến đấu hết mình và tôi thấy một số điểm tích cực, nhưng chúng tôi để mất bóng quá thường xuyên”, Flick lên tiếng trước khi rời sân.

Chelsea đã thắng Barca về mọi mặt. Với Enzo Maresca, giờ là lúc hướng về derby London với Arsenal, trận đấu mà toàn bộ nền bóng đá Anh dõi theo.