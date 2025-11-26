Barca có một tối thi đấu đáng quên ở Stamford Bridge trong chuyến hành quân đến nước Anh. Các nhà vô địch La Liga bị Chelsea đánh bại một cách thảm hại, thua trắng 0-3, với Jules Kounde (phản lưới), Estevao và Liam Delap ghi tên lên bảng điện tử.

Cucurella hoàn toàn 'bỏ túi' cậu em Lamine Yamal ở tuyển Tây Ban Nha, khi Chelsea đấu Barca tại Cúp C1. Ảnh: UEFA Champions League

Với kết quả này, Barca hiện xếp thứ 15 trên BXH ở vòng bảng Champions League sau 5 lượt đấu. Trong khi đó, Chelsea nhảy vào top 5.

Thủ thành Robert Sanchez, người giữ sạch lưới trước Barca, đầy phấn khích lúc tan trận, tuyên bố về việc đồng đội Cucurella ‘bỏ túi’ Lamine Yamal – điều họ tin chắc từ lúc bóng chưa lăn: “Cậu ấy đã nắm chắc phần thắng rồi”. Và không quên thêm rằng: “Mọi người đều giỏi cho đến khi họ đến Ngoại hạng Anh”.

Cũng cần nói thêm rằng, Robert Sanchez từng chia sẻ chung phòng thay đồ với Yamal ở ĐTQG Tây Ban Nha. Với Cucurella thì tần suất ấy cùng sao trẻ Barca còn dày đặc hơn.

Trước câu hỏi liệu Barca có phải là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League mùa này, Sanchez đáp: “Barca ư? Không, chúng tôi - Chelsea mới là ứng cử viên sáng giá”.

Còn Marc Cucurella- Cầu thủ hay nhất trận Chelsea 3-0 Barca, nói ngắn gọn về việc khóa thành công Lamine Yamal: “Lamine Yamal là một cầu thủ giỏi, nhưng đây là Champions League, không phải La Liga. Tôi cảm rất vui về kết quả của toàn đội hôm nay”.

Hansi Flick trách Araujo thiếu khôn ngoan dẫn đến nhận thẻ vàng thứ 2 khiến Barca chỉ còn 10 người. Ảnh: ESPN FC

Trong khi đó, dù thất vọng về đội nhà nhưng HLV Hansi Flick vẫn nói cứng: “Barca đã khởi đầu rất tốt và có cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Araujo (44’ – 2 thẻ vàng) đã thay đổi cục diện trận đấu.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra ở thẻ vàng đầu tiên của Ronald Araujo. Tôi phải nói chuyện với cậu ấy và xem lại video. Nhưng ở lỗi sau thì Araujo không nên lao vào như vậy. Đó không phải là hành động khôn ngoan.

Dù thua thì tôi nghĩ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lạc quan. Như có thể nhìn vào mặt tích cực đội có Raphinha trở lại, Rashford chơi ở đẳng cấp cao…

Tôi đảm bảo các bạn sẽ thấy một Barca khác biệt trong những trận đấu sắp tới. Tôi thấy về cường độ, cách đội tập luyện,… đều khác rất nhiều (một cách tích cực) so với 6 tuần trước”.