Ở vòng đấu gần nhất, Barcelona gây thất vọng khi để thua 1-2 trên sân Real Sociedad. Trận thua này không chỉ chấm dứt mạch thắng của đội bóng xứ Catalunya mà còn khiến cuộc đua vô địch La Liga trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sau cú sảy chân ở xứ Basque, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn giữ ngôi đầu bảng, nhưng chỉ còn hơn Real Madrid đúng 1 điểm mong manh.

Trong bối cảnh ấy, Barca không được phép mắc thêm sai lầm khi tiếp đón Oviedo cuối tuần này. Lợi thế sân nhà là điểm tựa lớn, nhất là khi đội bóng xứ Catalunya toàn thắng 8 trận gần nhất tại tổ ấm của mình. Ngược lại, Oviedo đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 14 trận không thắng, xếp cuối bảng và đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Dù đội khách rất khát điểm, khả năng tạo bất ngờ trên sân Barca là không cao. Vấn đề lớn nhất với đội chủ nhà có lẽ chỉ là họ sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn, trong bối cảnh Oviedo thường gây ra không ít khó khăn mỗi khi đối đầu Barca.





