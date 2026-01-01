Ghi bàn:
Barca: Olmo (52'), Raphinha (57'), Yamal (73')
Đội hình ra sân:
Barca: Joan Garcia, Cancelo (Joao CanceloAlejandro Balde 60'), Cubarsi, Eric Garcia, Martin (Jules Kounde 46'), Casado, De Jong, Yamal (Roony Bardghji 79'), Olmo (Marc Bernal 76'), Raphinha (Fermín López 60'), Lewandowski
Oviedo: Escandell, Ahijado (Nacho Vidal 66'), Carmo, Costas, Javi López, Colombatto, Sibo, Hassan, Reina (Nicolas Fonseca 66'), Chaira, Vinas
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho Barca. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick đòi lại ngôi đầu từ tay Real Madrid, với 1 điểm nhiều hơn.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ, cơn mưa nặng hạt, kèm theo đá trút xuống sân Camp Nou khiến các cule tháo chạy khỏi các khán đài không có mái che.
83'
Các học trò của HLV Hansi Flick tiếp tục làm chủ cuộc chơi, không cho Oviedo cơ hội gây áp lực như trong hiệp một.
73'
Yamal ghi siêu phẩm 'ngả bàn đèn'
Olmo đáp lễ với đường kiến tạo để Yamal thực hiện pha ngả người móc bóng tuyệt đẹp, găm trái bóng vào góc thấp nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca.
68'
Dẫn trước với 2 bàn chóng vánh, Barca thi đấu thong dong và kiểm soát thế trận không giống như quãng thời gian trước đó.
57'
Raphinha nhân đôi cách biệt cho Barca
David Costas có đường chuyền về bất cẩn chẳng khác nào pha kiến tạo cho Raphinha băng xuống thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn Aaron Escandell.
56'
Quả treo bóng của cầu thủ Barca vào vòng cấm Oviedo để Lewandowski đánh đầu tìm đến vị trí của thủ môn đội khách.
52'
Yamal kiến tạo cho Olmo mở tỷ số
Xuất phát từ pha pressing của Yamal ngay trong vòng cấm Oviedo, rồi chính Yamal trả bóng ngược ra để Olmo dứt điểm căng và hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số cho Barca.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+1
Những phút cuối hiệp một diễn ra sôi động hơn rất nhiều khi đôi bên cũng có cơ hội. Raphinha có pha kết thúc đầu tiên về góc gần nhưng thủ môn của Oviedo chơi cảnh giác.
41'
Thêm một pha sút xa nữa của Oviedo nhưng không làm khó thủ môn Joan Garcia. Yamal vừa có pha đột phá bất thành trước hai cầu thủ đội khách.
36'
Các học trò của HLV Hansi Flick vẫn đang khó khăn trước lối chơi áp sát của Real Oviedo. Đội chủ nhà còn chưa có được pha dứt điểm nào đáng chú ý.
29'
Thêm một pha bắn phá nữa của đội khách, lần này cú "nã đại bác" tầm xa của Chaira đưa bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành Barca.
23'
Hassan bên phía Oviedo tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân một hậu vệ Barca làm đổi hướng nhưng thủ thành Joan Garcia đã bay người hết cỡ cứu thua cho Barca.
17'
Đội bóng xứ Catalan đang gặp không ít khó khăn trước lối chơi máu lửa của đội khách Real Oviedo. Yamal và cả Lewandowski chưa có cơ hội để hiện mình, thậm chí đói bóng.
10'
Vẫn đang là sự tự tin và quyết tâm cao của đội khách, cũng bởi vậy mà hàng thủ Barca liên tục phải làm việc.
2'
Dù được chơi trên sân nhà Camp Nou nhưng các cầu thủ Barca nhập cuộc khá thận trọng, để Real Oviedo sớm có được tình huống hãm thành.
22h18
Trọng tài chính - Juan Martinez nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h13
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Barca
Nhận định trước trận
Ở vòng đấu gần nhất, Barcelona gây thất vọng khi để thua 1-2 trên sân Real Sociedad. Trận thua này không chỉ chấm dứt mạch thắng của đội bóng xứ Catalunya mà còn khiến cuộc đua vô địch La Liga trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sau cú sảy chân ở xứ Basque, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn giữ ngôi đầu bảng, nhưng chỉ còn hơn Real Madrid đúng 1 điểm mong manh.
Trong bối cảnh ấy, Barca không được phép mắc thêm sai lầm khi tiếp đón Oviedo cuối tuần này. Lợi thế sân nhà là điểm tựa lớn, nhất là khi đội bóng xứ Catalunya toàn thắng 8 trận gần nhất tại tổ ấm của mình. Ngược lại, Oviedo đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 14 trận không thắng, xếp cuối bảng và đối mặt nguy cơ rớt hạng.
Dù đội khách rất khát điểm, khả năng tạo bất ngờ trên sân Barca là không cao. Vấn đề lớn nhất với đội chủ nhà có lẽ chỉ là họ sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn, trong bối cảnh Oviedo thường gây ra không ít khó khăn mỗi khi đối đầu Barca.
Thông tin lực lượng
Barca: Vắng Andreas Christensen, Gavi, Ferran Torres và mới đây nhất là chấn thương của tiền vệ Pedri. Dani Olmo nhiều khả năng sẽ được thi đấu từ đầu trong vai trò tiền vệ công.
Oviedo: Nhiều khả năng vắng Eric Bailly và Ovie Ejaria do chấn thương.
- Xuống hạng