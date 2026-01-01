Ghi bàn:

Barca: Olmo (52'), Raphinha (57'), Yamal (73')

Đội hình ra sân:

Barca: Joan Garcia, Cancelo (Joao CanceloAlejandro Balde 60'), Cubarsi, Eric Garcia, Martin (Jules Kounde 46'), Casado, De Jong, Yamal (Roony Bardghji 79'), Olmo (Marc Bernal 76'), Raphinha (Fermín López 60'), Lewandowski

Oviedo: Escandell, Ahijado (Nacho Vidal 66'), Carmo, Costas, Javi López, Colombatto, Sibo, Hassan, Reina (Nicolas Fonseca 66'), Chaira, Vinas

26/01/2026 | 00:12

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho Barca. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick đòi lại ngôi đầu từ tay Real Madrid, với 1 điểm nhiều hơn.

Thu gọn
26/01/2026 | 00:09

90'

Hiệp hai có 3 phút bù giờ, cơn mưa nặng hạt, kèm theo đá trút xuống sân Camp Nou khiến các cule tháo chạy khỏi các khán đài không có mái che.

Thu gọn
26/01/2026 | 00:01

83'

Các học trò của HLV Hansi Flick tiếp tục làm chủ cuộc chơi, không cho Oviedo cơ hội gây áp lực như trong hiệp một.

Thu gọn
25/01/2026 | 23:51

73'

Yamal ghi siêu phẩm 'ngả bàn đèn'

Olmo đáp lễ với đường kiến tạo để Yamal thực hiện pha ngả người móc bóng tuyệt đẹp, găm trái bóng vào góc thấp nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca.

barcelona vs oviedo 1.jpg
Ảnh: FCB

Thu gọn
25/01/2026 | 23:46

68'

Dẫn trước với 2 bàn chóng vánh, Barca thi đấu thong dong và kiểm soát thế trận không giống như quãng thời gian trước đó.

Thu gọn
25/01/2026 | 23:39

57'

Raphinha nhân đôi cách biệt cho Barca

David Costas có đường chuyền về bất cẩn chẳng khác nào pha kiến tạo cho Raphinha băng xuống thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn Aaron Escandell.

barcelona vs oviedo.jpg
Ảnh: FCB
Thu gọn
25/01/2026 | 23:35

56'

Quả treo bóng của cầu thủ Barca vào vòng cấm Oviedo để Lewandowski đánh đầu tìm đến vị trí của thủ môn đội khách.

barcelona vs oviedo 2.jpg
Ảnh: Real Oviedo 
Thu gọn
25/01/2026 | 23:31

52'

Yamal kiến tạo cho Olmo mở tỷ số

Xuất phát từ pha pressing của Yamal ngay trong vòng cấm Oviedo, rồi chính Yamal trả bóng ngược ra để Olmo dứt điểm căng và hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số cho Barca.

barcelona vs oviedo.jpg
Ảnh: FCB
Thu gọn
25/01/2026 | 23:25

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/01/2026 | 23:07

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

barcelona vs oviedo.jpg
Ảnh: Real Oviedo
Thu gọn
25/01/2026 | 23:06

45'+1

Những phút cuối hiệp một diễn ra sôi động hơn rất nhiều khi đôi bên cũng có cơ hội. Raphinha có pha kết thúc đầu tiên về góc gần nhưng thủ môn của Oviedo chơi cảnh giác.

Thu gọn
25/01/2026 | 22:59

41'

Thêm một pha sút xa nữa của Oviedo nhưng không làm khó thủ môn Joan Garcia. Yamal vừa có pha đột phá bất thành trước hai cầu thủ đội khách.

Thu gọn
25/01/2026 | 22:53

36'

Các học trò của HLV Hansi Flick vẫn đang khó khăn trước lối chơi áp sát của Real Oviedo. Đội chủ nhà còn chưa có được pha dứt điểm nào đáng chú ý.

barcelona vs oviedo 2.jpg
Ảnh: Real Oviedo 
Thu gọn
25/01/2026 | 22:48

29'

Thêm một pha bắn phá nữa của đội khách, lần này cú "nã đại bác" tầm xa của Chaira đưa bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành Barca.

Thu gọn
25/01/2026 | 22:42

23'

Hassan bên phía Oviedo tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân một hậu vệ Barca làm đổi hướng nhưng thủ thành Joan Garcia đã bay người hết cỡ cứu thua cho Barca.

barcelona vs oviedo.jpg
Ảnh: Real Oviedo 
Thu gọn
25/01/2026 | 22:36

17'

Đội bóng xứ Catalan đang gặp không ít khó khăn trước lối chơi máu lửa của đội khách Real Oviedo. Yamal và cả Lewandowski chưa có cơ hội để hiện mình, thậm chí đói bóng.

Thu gọn
25/01/2026 | 22:28

10'

Vẫn đang là sự tự tin và quyết tâm cao của đội khách, cũng bởi vậy mà hàng thủ Barca liên tục phải làm việc.

Thu gọn
25/01/2026 | 22:22

2'

Dù được chơi trên sân nhà Camp Nou nhưng các cầu thủ Barca nhập cuộc khá thận trọng, để Real Oviedo sớm có được tình huống hãm thành.

Thu gọn
25/01/2026 | 22:18

22h18

Trọng tài chính - Juan Martinez nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Thu gọn
25/01/2026 | 22:13

22h13

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
25/01/2026 | 21:50

Đội hình xuất phát của Barca

barcelona yamal.jpg
Thu gọn
25/01/2026 | 20:10

Nhận định trước trận

Ở vòng đấu gần nhất, Barcelona gây thất vọng khi để thua 1-2 trên sân Real Sociedad. Trận thua này không chỉ chấm dứt mạch thắng của đội bóng xứ Catalunya mà còn khiến cuộc đua vô địch La Liga trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sau cú sảy chân ở xứ Basque, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn giữ ngôi đầu bảng, nhưng chỉ còn hơn Real Madrid đúng 1 điểm mong manh.

Trong bối cảnh ấy, Barca không được phép mắc thêm sai lầm khi tiếp đón Oviedo cuối tuần này. Lợi thế sân nhà là điểm tựa lớn, nhất là khi đội bóng xứ Catalunya toàn thắng 8 trận gần nhất tại tổ ấm của mình. Ngược lại, Oviedo đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 14 trận không thắng, xếp cuối bảng và đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Dù đội khách rất khát điểm, khả năng tạo bất ngờ trên sân Barca là không cao. Vấn đề lớn nhất với đội chủ nhà có lẽ chỉ là họ sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn, trong bối cảnh Oviedo thường gây ra không ít khó khăn mỗi khi đối đầu Barca.
 
 
 

Thu gọn
25/01/2026 | 20:00

Thông tin lực lượng

Barca: Vắng Andreas Christensen, Gavi, Ferran Torres và mới đây nhất là chấn thương của tiền vệ Pedri. Dani Olmo nhiều khả năng sẽ được thi đấu từ đầu trong vai trò tiền vệ công.

Oviedo: Nhiều khả năng vắng Eric Bailly và Ovie Ejaria do chấn thương.

Thu gọn
25/01/2026 | 18:07

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Real Madrid 21 16 3 2 28 51
2 Barcelona 20 16 1 3 32 49
3 Atletico Madrid 20 12 5 3 18 41
4 Villarreal 20 13 2 5 16 41
5 Espanyol 21 10 4 7 0 34
6 Real Betis 20 8 8 4 8 32
7 Celta Vigo 20 8 8 4 8 32
8 Osasuna 21 7 4 10 -1 25
9 Elche 21 5 9 7 0 24
10 Real Sociedad 20 6 6 8 -2 24
11 Sevilla 21 7 3 11 -5 24
12 Athletic Club 21 7 3 11 -10 24
13 Girona 20 6 6 8 -14 24
14 Valencia 21 5 8 8 -11 23
15 Rayo Vallecano 21 5 7 9 -11 22
16 Mallorca 20 5 6 9 -6 21
17 Getafe 20 6 3 11 -11 21
18 Alaves 20 5 4 11 -9 19
19 Levante 20 4 5 11 -10 17
20 Oviedo 20 2 7 11 -20 13

  • Xuống hạng
Thu gọn