1. Champions League đã mang đến một liều thuốc xoa dịu cho sân Bernabeu với những vết thương lòng. Một liều thuốc với những thành phần hoàn toàn phù hợp với những khó khăn của Real Madrid.

Điều mà Bernabeu luôn mong chờ, cũng chính là điều các cầu thủ Real Madrid khao khát, đã đến đúng lúc. Real Madrid đè bẹp Monaco bằng 6 bàn thắng.

Vinicius bùng nổ. Ảnh: Diario AS

Trước một đối thủ vô hại, lạc lối ở giải quốc nội, Vinicius Junior muốn tìm lại cảm giác mình có thể bay lên, có thể xé toang hàng thủ đối phương.

Anh đã làm được. Với bầu không khí khán đài dịu lại cùng sự bền bỉ quen thuộc, ngôi sao người Brazil đóng góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo – được UEFA vinh danh cầu thủ hay nhất trận.

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi gió thuận chiều và đối thủ không kháng cự nhiều. Dòng chảy đổi hướng, cuốn theo cả những tiếng la ó – từng vang dội hôm thứ Bảy ở trận Levante, nhưng lần này chỉ lác đác lúc đầu, lại một lần nữa nhắm vào Vinicius.

Bàn thắng chi phối tất cả. Nó đến sớm đến mức chỉ sau 5 phút, người ta đã có cảm giác Bernabeu đang được trông thấy một thế giới mới.

Ở một mức độ nào đó, đúng là như vậy. Real Madrid nhập cuộc với nguồn năng lượng cao khiến Monaco hoảng sợ. Kylian Mbappe được kích hoạt trong việc truy đuổi hàng thủ đội bóng cũ, theo sau anh là cả bầy “Kền kền” lao lên tấn công.

Màn phối hợp đẹp giữa Mastantuono, Valverde và Mbappe dẫn đến bàn mở tỷ số của cầu thủ người Pháp.

2. Mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Ngay cả trái bóng cũng lăn nhanh hơn cho Real Madrid so với những đêm khác. Không còn những lời la ó, các cầu thủ thi đấu với cái đầu tỉnh táo hơn.

Phong cách của Real Madrid là xâu chuỗi ba đường chuyền chớp nhoáng. Bàn thắng thứ hai đến theo cách như vậy. Vinicius bật tường với Camavinga, người xoay compa rồi chuyền tiếp cho Guler.

Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ loại bỏ mọi sự truy cản bằng đường chọc khe một chạm cho Vinicius băng xuống vung má ngoài, dọn cỗ cho Mbappe đệm bóng ghi bàn.

Vinicius càng đá càng hay. Trái bóng ngày càng ít rời khỏi chân Vinicius khi thực hiện các động tác rê. Từng chút một, anh làm hòa với chính mình, và cả với khán đài.

Cũng như mọi khi tại Real Madrid, anh kiên trì, kiên trì, và kiên trì. Đầu hiệp 2, Vini bứt tốc trung lộ, anh loại bỏ đối thủ bằng cú phanh - rê, xoay người, giả sút rồi kiến tạo cho Mastantuono lập công.

Vinicius liên tục khoan phá bên cánh trái. Vinicius tìm thấy chính mình và khán giả cũng nhận ra anh. Gần như ngay lập tức, anh băng đi rồi thực hiện đường chuyền tầm thấp, khiến Kehrer phản lưới.

Bàn thắng này không được tính kiến tạo cho Vinicius, nhưng cảm giác thì đúng là như vậy.

3. Vinicius chưa dừng lại. Một đêm trở về với quá khứ hạnh phúc sẽ không trọn vẹn nếu thiếu bàn thắng. Vì thế, anh đã ghi bàn, với tình huống xuyển thẳng trung lộ vào vòng cấm rồi dứt điểm góc cao.

Ngay khi ghi bàn, Vinicius không ăn mừng với động đội hay khán đài, mà chạy một quãng khá dài để ôm Alvaro Arbeloa, người không ngừng bảo vệ anh trong suốt tuần qua.

Vinicius ăn mừng bàn thắng với Arbeloa. Ảnh: Diario AS

“Cái ôm đó là dành cho toàn bộ Real Madrid. Vinicius biết rằng mình có trọn vẹn niềm tin từ tôi và gần như có nghĩa vụ phải phô diễn toàn bộ phép màu của mình. Khi hạnh phúc, cậu ấy là cầu thủ tạo ra khác biệt lớn nhất”, Arbeloa chia sẻ.

Vini thừa nhận với UEFA: “Những ngày gần đây thực sự rất phức tạp đối với tôi, với toàn đội, nhưng đặc biệt là với cá nhân tôi vì những tiếng la ó, vì tất cả những điều người ta nói về tôi”.

“Cậu ấy rất giàu cảm xúc. Vinicius cần cảm thấy mình được người hâm mộ yêu mến”, Arbeloa gửi thông điệp.

Vinicius nhảy múa trên than hồng, và điều đó cũng phần nào giúp Bellingham tìm lại giai điệu quen thuộc. “Hey Jude” vang lên khi tiền vệ người Anh ghi bàn thứ 6 cho Real Madrid. Anh ăn mừng bằng cách chỉ trích những lời đồn không hay về cuộc sống riêng.

Vinicius tìm thấy niềm vui, trong khi Real Madrid, sau những cơn nhiễu động, đang thấy con đường vào vòng 1/8 Champions League thông thoáng hơn.