Ở lượt trận thứ 7 vòng đấu bảng Champions League, Real Madrid do HLV Alvaro Arbeloa dẫn dắt làm nức lòng khán giả nhà với chiến thắng đậm 6-1 trước Monaco.

Với kết quả này, Real Madrid nhảy lên vị trí thứ 2 trên BXH với 15 điểm, đảm bảo một vị trí trong top 8 đội giành quyền lấy vé thẳng vào vòng đấu trực tiếp.

Vinicius muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid. Ảnh: Defensa

Trong chiến thắng vang dội của Kền kền, Vinicius đã được BTC bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận, với 2 kiến tạo cùng 1 pha lập công. Các cầu thủ ghi bàn còn lại cho Real Madrid gồm: Mbappe (2 bàn), Mastantuono, Jude Bellingham, cùng bàn phản lưới của Kehrer.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Vinicius lên tiếng trước sự quan tâm của mọi người về tương lai của anh ở Bernabeu: “Tôi muốn ở lại Real Madrid lâu dài. Tôi còn 1 năm trong hợp đồng. Tôi tin tưởng vào Chủ tịch Florentino Perez, ông ấy cũng tin tưởng tôi nên không có gì phải vội vàng cả”.

Chân sút Brazil chia sẻ thêm: “Mọi sự chú ý luôn đổ dồn vào tôi và tôi không muốn điều đó xuất phát từ những vấn đề bên ngoài sân cỏ. Tôi muốn được mọi người nói về vì những đóng góp của tôi cho Real Madrid”.

Và đặt ra yêu cầu cho bản thân: “Tôi phải nỗ lực, cố gắng cống hiến tất cả những gì mình có vì chiếc áo này. Real Madrid đã mang lại cho tôi rất nhiều.

Trong vài trận đấu gần đây, tôi không cảm thấy thoải mái, vì mỗi khi mắc lỗi đều bị la ó. Tôi biết tiềm năng của mình, có thể đạt được những gì. Tôi ở đây để tiếp tục cải thiện và luôn chiến đấu vì Real Madrid”.

Các thông tin gần đây cho hay, phía Vinicius đã hạ các yêu cầu về lương, thưởng của mình để gia hạn ở lại Real Madrid.

Trước khi Xabi Alonso rời ‘ghế nóng’, Vinicius được cho không có mối quan hệ không tốt và là một trong những cầu thủ muốn cựu thuyền trưởng Leverkusen ra đi sớm.