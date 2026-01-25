Bước vào chuyến làm khách trên sân của Villarreal, Real Madrid thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, đội chủ nhà mới là bên sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Buchanan băng xuống dứt điểm, buộc hàng thủ Real Madrid phải vất vả chống đỡ.

“Kền kền trắng” nhanh chóng đáp trả bằng pha độc diễn trong vòng cấm của Arda Güler, nhưng cú sút của anh chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Luiz Junior.

Mbappe ghi cả hai bàn cho Real Madrid - Ảnh: RMCF

Real kiểm soát bóng vượt trội và tung ra nhiều cú sút hơn trong hiệp một, song độ chính xác lại là vấn đề. Villarreal cũng không khá hơn trong khâu dứt điểm, khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp hai, thế bế tắc được phá vỡ. Phút 47, Vinícius Júnior đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang chuẩn xác để Kylian Mbappe băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Real.

Sau bàn thắng, đội bóng Hoàng gia chủ động giảm nhịp độ nhằm giữ sức cho Champions League. Villarreal có cơ hội vàng để gỡ hòa nhưng Gerard Moreno lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Đến phút bù giờ, Real tăng tốc, Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm quan trọng giúp Real tạm chiếm ngôi đầu La Liga, hơn Barcelona 2 điểm, trước khi đội bóng xứ Catalunya ra sân ở lượt đấu tiếp theo.

Đội hình thi đấu

Villarreal: Luiz Junior, Navarro, Foyth (Rafa Marin 23'), Veiga, Padraza, Buchanan (Nicolas Pepe 70'), Parejo (Partey 77'), Gueye, Moleiro, Moreno (Oluwaseyi 70'), Mikautadze (Ayoze Perez 77')

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carrecas, Guler (Brahim Diaz (80'), Camavinga, Bellingham, Mastantuono (Gonzalo Garcia 74'), Mbappe, Vinicius