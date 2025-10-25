Nặng gánh cho HLV Kim Sang Sik

Tháng 11 tới, HLV Kim Sang Sik bước vào một giai đoạn đầy thử thách khi cùng lúc phải dẫn dắt tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng.

Với tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò hành quân tới Lào gặp đội chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 (19/11) với mục tiêu thắng đậm nhằm tạo đà tâm lý trước khi tái đấu Malaysia.

Cùng lúc, U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc với đội chủ nhà và U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc. Giải đấuđược xem là bước chạy đà quan trọng nhằm kiểm nghiệm đội hình và chiến thuật trước khi bước vào SEA Games 33 – nơi Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV sau kỳ đại hội không thành công trước đó.

HLV Kim Sang Sik sẽ có 1 tháng 11 vất vả

Chỉ trong quãng thời gian 2 tuần, HLV Kim Sang Sik vừa phải đảm bảo thành tích ở một giải đấu chính thức, vừa phải hoàn thiện bộ khung cho một giải đấu mục tiêu. Khối lượng công việc là khổng lồ và áp lực là điều không phải bàn cãi.

Đáng lo hay…

Trên thực tế, HLV Kim Sang Sik không xa lạ với việc “gánh hai đội” cùng lúc. Tuy nhiên, khác với những lần trước, đây là thời điểm hai đội đều đứng trước những nhiệm vụ lớn, buộc phải tính toán kỹ từng bước đi.

Với tuyển Việt Nam bên cạnh áp lực thành tích là hiển nhiên còn có cả vấn đề phải làm mới, tăng sức mạnh sau khi gây thất vọng trong 2 trận đấu gần nhất với Nepal.

Vừa lo cho tuyển Việt Nam trơn tru tại vòng loại Asian Cup, vừa 'gánh' U22 Việt Nam hoàn thiện đá SEA Games

Trong khi đó U22 Việt Nam dù đang đảm bảo thành tích tốt, nhưng việc định hình lối chơi, thử nghiệm nhân sự và tìm ra bộ khung mạnh nhất cho SEA Games 33 hay xa hơn là VCK U23 châu Á cũng buộc HLV Kim Sang Sik phải quan tâm, sâu sát nhất có thể.

Dù có thể tạm giao cho các trợ lý quyền điều hành một trong 2 đội, nhưng tính chất quan trọng của hai chiến dịch khiến HLV Kim Sang Sik khó lòng “buông tay”. Mỗi quyết định đều phải chuẩn xác, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả hai mặt trận.

May mắn, chuyến tập huấn của U22 Việt Nam tại Trung Quốc sẽ kết thúc ngay trước thềm trận đấu của tuyển Việt Nam với Lào. Điều đó cho phép HLV Kim Sang Sik có thể di chuyển tới Vientiane trực tiếp theo sát, kịp thời điều chỉnh chiến thuật và nhân sự cho tuyển Việt Nam.

Dù vậy, đây vẫn là một bài toán quản lý thời gian và phân bổ sức lực không đơn giản và đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết, đặc biệt là cần một ê-kíp mạnh cũng như thử thách bản lĩnh "xoay xở" thực sự của ông Kim Sang Sik.